«Il camping abbatta le casette mobili» 

Il Camping “Torre Salinas” dovrà demolire 61 casette mobili perché “stabilmente ancorate al suolo”. L’ordinanza è stata firmata dall’ufficio tecnico del Comune di Muravera e impone ai proprietari del camping – oltre alla rimozione delle casette – la demolizione di quattro manufatti in legno (reception, zona spettacoli, ombreggio), di una veranda chiusa con vetrate di fronte al ristorante, di altri due locali utilizzati come deposito e di una recinzione realizzata in muratura lungo la strada. In particolare, per quanto riguarda le casette mobili, risulterebbero “stabilmente installate, munite di collegamento alla rete idrica e fognaria, nonché dotate di impianti”. Per le demolizioni e il ripristino dello stato dei luoghi sono stati concessi 90 giorni di tempo (entro il prossimo 17 settembre).

La società proprietaria del camping, attraverso lo studio legale dell’avvocato Matteo Vinelli, manifesta “la volontà di ottemperare spontaneamente e nell’immediato alla demolizione e ripristino dello stato dei luoghi secondo modalità e tempistiche concordate e/o impartite dall’amministrazione comunale, con piena e leale collaborazione, al fine di garantire la prosecuzione dell’attività turistica, fonte di reddito per la società e per i suoi dipendenti, nonché indotto per il territorio”.

Il Comune, da parte sua, ha chiarito che il tutto è nato da un esposto anonimo che ha obbligato le autorità ad agire. Da qui l’indagine del Corpo forestale in collaborazione col Comune. Il Corpo forestale, in ogni caso, ha trasmesso alla Procura della Repubblica una notizia di reato.

