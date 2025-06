«Il camping a chi costruirà la casa per anziani» 

Da un parte - dopo tre anni, cinque bandi e taglio del prezzo (da tre milioni e 137mila euro a due a due milioni e 666mila) - non si riesce a vendere il campeggio comunale di Porto Corallo. Dall’altra mancano le risorse per realizzare la casa anziani da cinquanta posti letto, sempre a Porto Corallo (a disposizione ci sono 900mila euro, il progetto è da tre milioni e mezzo di euro). La soluzione l’ha trovata l’amministrazione comunale di Villaputzu: cedere il campeggio a chi realizzerà (e a sua volta cederà al Comune) la casa per anziani attraverso la formula del partenariato pubblico-privato.

L’offerta

«Mettiamo a gara – spiega il sindaco Sandro Porcu – la realizzazione della casa anziani e, in cambio, cediamo il campeggio. Il nuovo codice degli appalti ci consente infatti di procedere con la vendita del campeggio in cambio di un’opera pubblica. Questa ci sembra una soluzione vincente e convincente».

Il via libera è arrivato dal Consiglio comunale che ha approvato con i voti della maggioranza la modifica al piano triennale delle opere pubbliche. «Il fattore tempo – aggiunge il primo cittadino – è fondamentale. Predisporremo il progetto esecutivo per la casa anziani, e quindi il bando di gara, subito dopo l’estate. L’obiettivo è la riapertura del campeggio nel 2026». Porcu chiarisce che «durante le trattative private di quest’ultimo periodo per la cessione del campeggio sono già state avanzate delle proposte in questo senso, ragion per cui siamo molto fiduciosi».

Lo scontro

Di tutt’altro parere l’opposizione che ha votato contro. Per Roberta Pisano «è tutto un controsenso, si sta cedendo un bene pubblico, e cioè il campeggio, per poi prendere un altro bene pubblico». Mimmo Solina, il capogruppo, riassume tutto con una parola: «Utopia». Per Antonietta Granata, invece, il voto è contrario non per la modalità di vendita o cessione del campeggio «che non giudico» ma «perché, come ho ribadito più volte, la casa anziani deve sorgere nel centro del paese, non a Porto Corallo. Io se dovessi essere ricoverata lì morirei prima».

Porcu però rilancia: «Non stiamo portando gli anziani su Marte ma a Porto Corallo. Dalle nostre indagini in tanti gradirebbero questa località che, grazie anche alla casa anziani, sarà sempre più dotata di servizi».

La critica

Assente in Aula Stefano Pili, il consigliere d’opposizione che più di tutti sta portando avanti una battaglia per impedire che il campeggio comunale venga venduto: «Ormai – argomenta – la maggioranza cambia idea come cambiano le stagioni. Sono delle scelte improvvisate, senza una seria programmazione». Inoltre «non sarebbero dovuti arrivare – conclude Pili - dei grandi imprenditori turistici per il rilancio del campeggio? Ora invece lo si da ad una impresa di costruzioni. Non esiste un baratto di questo genere. Regna tanta confusione».

