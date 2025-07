Il Campidoglio: stereotipi etnici, via i manifesti L’ira della Lega 

“Scippi in metro? Ora finisci in galera senza scuse”. E ancora: “Occupi una casa? Ti buttiamo fuori in 24 ore”; “Blocchi una strada a chi lavora? Finisci in galera”. E ad accompagnare gli slogan, immagini di nomadi, extracomunitari o ragazzi con acconciatura rasta. I manifesti della Lega sul ddl sicurezza, creati con l’intelligenza artificiale, sono stati rimossi dal Campidoglio con una lettera di diffida della direzione capitolina. Il partito di Matteo Salvini parla di «censura», «atto di intolleranza» e «bavaglio comunista». Ma il Campidoglio, come ha scritto nella lettera inviata alla ditta pubblicitaria per la rimozione dei 3x2, spiega che i manifesti rimossi violano le norme sui contenuti etici delle pubblicità, che vietano affissioni «il cui contenuto contenga stereotipi legati all’appartenenza etnica». «Si tratta di un atto adottato autonomamente dagli uffici competenti - scrive il Comune di Roma - a seguito di esposti pervenuti da cittadini: non si tratta dunque di censura, ma dell’applicazione puntuale delle norme vigenti. Resta ovviamente possibile presentare ricorso contro la decisione o proseguire la campagna pubblicitaria, modificando i contenuti in modo da renderli conformi al regolamento».

