«Il campetto “ruba” parcheggi» 

«Qui a Is Mirrionis c’è carenza di parcheggi, noi non sappiamo più dove mettere la macchina». Carlo Steri abita nel quartiere e guarda con preoccupazione al futuro del campetto di via Is Cornalias, oggi utilizzato da residenti e lavoratori per lasciare le auto. «Dicono che questo spiazzo servirà anche per i bambini, ma quali? Qui non ce ne sono». Il progetto di riqualificazione del nucleo Sacripanti è stato presentato venerdì agli abitanti e i lavori dovrebbero cominciare entro dicembre. Ma la trasformazione dello sterrato, un tempo di proprietà di Area e ceduto al Comune per realizzare il nuovo bosco playground, divide già i residenti. Al posto delle auto sorgeranno un giardino con alberi, tavolini e sedute, un’area giochi con altalene e pavimentazione antitrauma, una parete per l’arrampicata e un campo attrezzato per basket e calcio.

Tra chi teme di perdere posti auto c’è anche Vincenzo Bandinu, che vive vicino al campetto. «Ormai qui a Is Mirrionis risiedono solo studenti. Quattro o cinque per appartamento, ognuno con una macchina. Se aggiungiamo il fatto che c’è l’ospedale vicino, noi dove le mettiamo le auto?». Il problema dei parcheggi si intreccia con quello della vivibilità delle piazzette circostanti. I residenti raccontano di schiamazzi notturni, musica ad alto volume, persone che si riuniscono per bere e rifiuti lasciati a terra. «Se non si mettono le telecamere il degrado rimarrà e si sposterà anche nel nuovo campo», teme Bandinu. Per portare le proprie richieste in Comune, gli abitanti hanno preparato una raccolta firme che intendono presentare domani.

Non tutti, però, guardano al progetto con contrarietà. Marco Mameli, che vive a Is Mirrionis dal 1956, ricorda le battaglie nel quartiere. «Ai miei tempi non c’era la necessità di avere la macchina. Ma proprio in quello spazio abbiamo fatto quattro petizioni affinché non tirassero su un’altra palazzina. Ora c’è l’esigenza di una piazza come questa nella strada».Durante il confronto con gli abitanti, il sindaco Massimo Zedda ha escluso che lo sterrato possa essere mantenuto come parcheggio, indicando però una possibile alternativa. Lo spazio vicino alla rotatoria del Cus potrebbe essere sistemato e attrezzato per ricavare nuovi stalli e alleggerire la pressione delle auto sul quartiere. Una proposta che prova a rispondere alle esigenze di chi chiede parcheggi senza rinunciare al nuovo spazio verde.

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