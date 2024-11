Il campetto di via Cornalias diventerà un parco 

Nel centro Strakrash la sala è piena, il tema sta a cuore al quartiere: la riqualificazione dello spazio, ora in stato di abbandono, alla fine di via Is Cornalias. «Il campetto è di Area, l’Agenzia regionale per l’edilizia abitativa, e da anni è uno sterrato», afferma Matteo Lecis Cocco Ortu, assessore comunale all’Urbanistica. Spiega il senso dell’incontro: «È importante che i progetti non siano calati dall’alto, questo è solo il primo di molti incontri. La Regione ha chiesto progetti di rigenerazione per spazi periferici e la Giunta ha individuato quel campetto». Se sarà approvato, il progetto sarà finanziato dalla legge regionale 17.

«Servono spazi di vicinato. Si deve rafforzare l’asse di via Piovella per collegare i parchi di San Michele e Monte Claro», sostiene Ivan Blecic del Dicar, il Dipartimento di ingegneria ambientale e architettura dell’Università: «Vorremmo creare nuclei di vivacità per migliorare la qualità di vita nel quartiere».

«Abbiamo immaginato uno spazio per il gioco, che costruisce relazioni e socialità» spiega l’architetta Silvia Mocci. Nel dettaglio, «si potrà stare all’ombra degli alberi, con tavoli per famiglie e anziani. Ci sarà uno spazio per i bambini e uno per i ragazzi. Abbiamo studiato alberi e l’altra vegetazione, oltre che il pavimento tecnico adatto al gioco che drena l’acqua piovana. Le due piazze più piccole accoglieranno invece gli spazi familiari».

Tra i cittadini, Giorgio Marongiu invita a valorizzare l’esistente: «Monte Claro è adoperato al 50%. Ultimiamo la piscina comunale di via Mandrolisai e altre opere». Un residente, Virigilio Scanu, guarda oltre: «Bisogna coinvolgere le associazioni nella gestione dello spazio». Sara Aliberti denuncia: «Ci sono spazi nel quartiere in cui non ci azzardiamo a entrare. La riqualificazione fa piacere».

RIPRODUZIONE RISERVATA