Il campetto di calcio diventato una discarica: «Riqualificatelo» 

Un tempo i ragazzi ci andavano a giocare a pallone. Ora ciò che rimane del campetto tra via Capo Sandalo e via Capo Comino è la vecchia porta da calcetto, completamente arrugginita, ed erba alta e incolta.

A pochi metri, alcune palazzine. Chi abita in zona e fa parte della generazione che ha usufruito di quel campo, vorrebbe che venisse riqualificato affinché diventi un'area verde con dei giochi per bambini, panchine e attrezzi per la ginnastica all’aria aperta oppure un’area cani. «Qualsiasi cosa, l’importante è che questo terreno non rimanga in queste condizioni ancora per troppo tempo», dichiara Cristiano Valdes, residente in via Capo Comino, «sarebbe bello avere il classico parchetto di quartiere».

Caterina Mancosu, un’altra abitante della zona, denuncia anche un’altra criticità: «Alcuni portano i propri cani a passeggiare proprio all’interno di questo terreno, il problema è che rappresenta un pericolo per gli animali, perché ogni tanto in mezzo all’erba ci sono delle siringhe. A questo punto si potrebbe fare un’area cani. Inoltre d’estate aumenta il pericolo di incendi, perché l'erba diventa secca».

