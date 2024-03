Il campeggio verso la vendita 

Inviata

Narbolia . Dodici ettari affacciati sul mare, fra pineta e dune sabbiose. In questa porzione di territorio comunale quarant’anni fa nacque una struttura ricettiva all’epoca innovativa. Il campeggio Nurapolis, a opera dell’omonima cooperativa di giovani, con offerte fuori dagli schemi per gli ospiti che sceglievano una vacanza alternativa. A distanza di quattro decenni la scelta dei fondatori, i fratelli Porcedda di Narbolia, si è rivelata vincente. Tanto che la strada intrapresa dal Comune di mettere in vendita il campeggio è accarezzata dalla coop.

Il Comune

«In questo momento» spiega il sindaco Gian Giuseppe Vargiu, «il campeggio è sotto custodia di gestione». Una sorta di passaggio intermedio, dalla scadenza della concessione datata ottobre 2022 che poi sfocerà nella vendita all’asta. «Tenere la proprietà di una struttura come questa è complicato per il Comune e comporta un impegno gravoso. Occorre tenere, infatti, sotto controllo impianti di depurazione e antincendio, così come manutenzioni varie. Ecco perché abbiamo intrapreso questa strada». Un percorso tutt’altro che lineare. «Siamo al lavoro da mesi e tentiamo di sciogliere i nodi che nel tempo si sono formati» va avanti Vargiu. «Stiamo tentando di fare ordine nelle carte catastali e ricostruire passaggi e cessioni di terreni per la nascita della pineta». Chiaro che, in questi casi, la burocrazia non aiuta.

Il valore

Altro aspetto da tenere presente è la stima in euro del campeggio. «Per avere in mano la perizia abbiamo pensato di rivolgerci all’Agenzia del territorio. La nostra idea si avvicina ai due milioni, una cifra che tempo fa la cooperativa ci aveva proposto ma aspettiamo un atto ufficiale» afferma il sindaco. Il passaggio successivo sarà la vendita: «Abbiamo affidato tutto a un’agenzia specializzata nelle aste». Intanto con la coop il Comune ha un accordo per la gestione in custodia.

La cooperativa

«Siamo più che interessati all’acquisizione del campeggio che abbiamo fatto nascere nel 1982» commenta Pino Porcedda, uno dei fondatori della struttura. «Aspettiamo di avere più chiaezza e speriamo, naturalmente, che le condizioni siano favorevoli». Oggi a gestire questa realtà accanto a Pino Porcedda c’è il fratello Ignazio e altri sette soci di Narbolia, Seneghe e Solarussa. In piena stagione vengono occupati anche 60 operatori fra animazione, zona camper, ristorante, bar e market. La struttura è aperta dodici mesi su dodici. «Una delle poche, se non l’unica nell’Isola, che accoglie ospiti tutto l’anno» conclude Ignazio Porcedda

