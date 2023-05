Il campeggio abusivo con vista mare 

Il campeggio libero è vietato in tutta la Sardegna: lo dice la legge 16 del 2017, che bandisce i mezzi mobili di pernottamento dalle aree a essi non destinate. Ma gli spazi di manovra sembrano comunque ampi. E rimandano al Codice della strada, che all’articolo 185, equipara camper e roulotte ai normali veicoli e concede la sosta in qualsiasi parcheggio pubblico a condizione che non siano ancorati stabilmente al suolo (con cunei o piedini), non emettano fumi o scarichi delle acque né amplino la sagoma attraverso l’apertura di porte, verande o finestre a compasso. E niente tavoli, sedie e stendini piazzati fuori dal mezzo. Prescrizioni non esattamente osservate nello sterrato in questione, dove qualcuno sconfina in un abusivismo evidentemente tollerato.

Manca solo il “Welcome”, per accogliere come si deve questa piccola fetta di una categoria in crescita a livello europeo e che potrebbe rappresentare una risorsa. Soprattutto per una città come Cagliari, che non pare mostrare particolare interesse per il settore: non ha un regolamento apposito e tantomeno un’area comunale dedicata al turismo itinerante. Così si va avanti cullandosi tra normative nazionali e regionali un tantino ambigue.

Ci sono persino i pirati, con la testa di mucca - finta - piazzata in bellavista sopra il finestrino frontale. Mezz’ora prima delle venti sono in diciotto, la mattina seguente ne arrivano di nuovi e si raggiunge quota ventuno camper. Sono tutti lì, col mare a vista e la fontanella sotto tiro, a spartirsi - gratis - lo sterrato a fianco all’ospedale Marino e quello al confine con Quartu.

Divieti e libertà

Il campeggio libero è vietato in tutta la Sardegna: lo dice la legge 16 del 2017, che bandisce i mezzi mobili di pernottamento dalle aree a essi non destinate. Ma gli spazi di manovra sembrano comunque ampi. E rimandano al Codice della strada, che all’articolo 185, equipara camper e roulotte ai normali veicoli e concede la sosta in qualsiasi parcheggio pubblico a condizione che non siano ancorati stabilmente al suolo (con cunei o piedini), non emettano fumi o scarichi delle acque né amplino la sagoma attraverso l’apertura di porte, verande o finestre a compasso. E niente tavoli, sedie e stendini piazzati fuori dal mezzo. Prescrizioni non esattamente osservate nello sterrato in questione, dove qualcuno sconfina in un abusivismo evidentemente tollerato.

Progetto mai nato

In realtà c’era un progetto, di cui si parlava già dalla seconda Giunta Floris, che prevedeva la realizzazione di un parcheggio di scambio con trecento stalli per le auto, nove per il car sharing, una piccola stazione di bike sharing e un’area attrezzata destinata ai camper, con 63 piazzole. Lo mise nero su bianco la Giunta Zedda e sarebbe dovuto nascere in via San Paolo, grazie ai finanziamenti ministeriali pari a circa 2,4 milioni, così come disse l’allora assessore ai Trasporti Mauro Coni preannunciandone l’apertura per l’estate del 2015. Ne sono trascorse sette di estati, e si avvicina anche l’ottava senza alcuna inaugurazione.

Perplessità bipartisan

Un tema, quello del turismo itinerante, che interessa maggioranza e opposizione. Che alla fine dell’anno scorso hanno portato la questione in Aula. «A Cagliari non esiste un’area che offra accoglienza ai viaggiatori che si muovono con camper e caravan, al di fuori di servizi privati di parcheggio», si legge nell’interrogazione con prima firmataria Francesca Mulas ma sottoscritta da tutta l’opposizione, dove, facendo riferimento alla fresca legge regionale si chiedeva quali fossero le intenzioni dell’amministrazione e se fosse stata individuata un’area.

Segue, a dicembre, la mozione dei sardisti Marcello Polastri e Loredana Lai, che parlano di turismo itinerante come “nuova frontiera” e richiamano la stessa legge - che ha approvato una nuova disciplina per la realizzazione o recupero di aree di sosta - di “opportunità da cogliere”, evidenziando come Cagliari sia probabilmente l’unico capoluogo di provincia privo di un’area comunale attrezzata.

«Cerchiamo un’area»

«L’attenzione e l’impegno dell’Amministrazione c’è», assicura l’assessore alla Mobilità Alessio Mereu. «Stiamo cerca di individuare un’area periferica dove poter accogliere anche questa tipologia di turisti, che se non dovesse essere via San Paolo, interessata da una pianificazione generale, ci porterà a scegliere altri spazi come ad esempio la zona del cimitero di San Michele».

