Il campanile invoca sicurezza 

Il campanile della cattedrale di Santa Maria ad Alghero avrebbe bisogno di un restyling a circa 30 anni dal primo radicale intervento di manutenzione. «Il grave caos strutturale è dentro la cella campanaria che sostiene la cuspide piramidale maiolicata», avverte l’architetto algherese Tore Frulio che, nei primi anni Novanta, diresse il cantiere di restauro della torre campanaria, in stretta collaborazione con Giacomo Tempesta, docente di Statica e Scienza delle costruzioni alla facoltà di Architettura di Firenze. Allora venne realizzata una struttura in metallo, una sorta di protesi per reggere le 20 tonnellate, sul modello della torre di Londra, «per tenere in piedi la sommità del campanile«, spiega l’architetto Frulio che, mercoledì mattina, ha voluto compiere un sopralluogo sulla cima della torre e scattare alcune fotografie.

Situazione preoccupante

Anche le ceramiche blu e ocra che rivestono la sommità del campanile sono rovinate, presumibilmente dall’azione dei fulmini «e non si può vedere se sotto ci sono delle lesioni», aggiunge l’esperto che ha già avvisato del problema il sindaco Mario Conoci e il vescovo Mauro Morfino. È stato informato anche il professor Tempesta che, dopo aver visto la documentazione fotografica, ha ammesso che la situazione è preoccupante. Senza voler fare allarmismi, è chiaro che dopo 32 anni la struttura necessita di una manutenzione. Ci sono delle parti da sostituire e altre da riprendere.

L’architettura

La struttura in stile gotico-catalano fino a qualche tempo fa poteva essere visitata fino alla torre campanaria da cui si domina un panorama mozzafiato. La costruzione della cattedrale di Santa Maria iniziò nel 1530 tra mille difficoltà. Nel 1547 furono edificati solo il coro con le cinque cappelle radiali e il campanile a canna ottagonale che sovrasta la cappella centrale della tribuna e il sottostante ricco portale gigliato. Lo stile tardo-gotico della torre campanaria era quello del modello delle cattedrali catalane. Per molti turisti salire le scale che conducono alla sommità della torre rappresentava una delle attrazioni più suggestive della città. E’ chiaro che fino a quando il monumento non sarà messo in sicurezza le visite non potranno riprendere.