VaiOnline
Santa Giusta.
23 ottobre 2025 alle 00:25

Il campanile della basilica riapre dopo mezzo secolo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dopo oltre mezzo secolo riapre il campanile della basilica di Santa Giusta. Conclusi i lavori di restauro, la torre tornerà visitabile questo fine settimana in via straordinaria grazie a una sinergia tra Fai di Oristano e Fondazione Isola del Romanico. «Non potevo immaginare un evento di maggiore significato per poter dare sostanza al protocollo di intesa siglato tra il Fai e la Fondazione – annuncia Bruna Bianchina, capo delegazione Fai di Oristano - Siamo felici di essere tra i protagonisti che restituiranno questo monumento alla comunità e a tutti coloro che potranno visitare l’interno». «Per “Isola del Romanico” è una grande soddisfazione promuovere il progetto di riapertura del campanile - spiega Antonello Figus, presidente della Fondazione - Essendo poi cittadino di Santa Giusta, la soddisfazione è doppia: mi sono impegnato per la buona riuscita di questo evento, in collaborazione con parrocchia e Comune». L’accesso sabato e domenica sarà contingentato e limitato a gruppi di massimo sette persone alla volta. Per poter salire sul campanile e necessario prenotarsi sul portale Fai. Sabato alle 9 ci sarà la cerimonia di inaugurazione con l’illustrazione del progetto di restauro a cura di Silvia Oppo. Poi inizieranno le visite, dalle 9.30 alle 18. ( s. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Sarcidano, Sarrabus e Sulcis Iglesiente: disagi per i pazienti

Ambulanze senza medico: soccorsi e viaggi da incubo

Assistenza in tilt, da Esterzili a Cagliari servono due ore 
Francesco Pintore
Energia

Regione scavalcata sulle aree idonee: sì al maxi agrivoltaico

Il Ministero approva il progetto: «Valgono le regole del decreto Draghi»  
Enrico Fresu
Aerei

«Ryanair, via la tassa ma solo d’inverno»

In maggioranza si fa strada l’ipotesi di abbattere l’addizionale comunale sui biglietti 
Roberto Murgia
Viabilità/1

La 131 ora si ferma a Torralba

Sovrappasso da rifare, traffico deviato su una rotatoria interna 
Caterina Fiori
Viabilità/2.

Macomer, rivoluzione sulla Carlo Felice

Francesco Oggianu
Manovra

Resiste la stretta sugli affitti brevi

Ma il Parlamento potrebbe cambiare il testo. Il nodo delle banche 
Milano

Accoltellata in strada dall’ex marito

Donna di 62 anni muore in ospedale, fermato l’aggressore dopo la fuga 