Il campanile della basilica riapre dopo mezzo secolo 

Dopo oltre mezzo secolo riapre il campanile della basilica di Santa Giusta. Conclusi i lavori di restauro, la torre tornerà visitabile questo fine settimana in via straordinaria grazie a una sinergia tra Fai di Oristano e Fondazione Isola del Romanico. «Non potevo immaginare un evento di maggiore significato per poter dare sostanza al protocollo di intesa siglato tra il Fai e la Fondazione – annuncia Bruna Bianchina, capo delegazione Fai di Oristano - Siamo felici di essere tra i protagonisti che restituiranno questo monumento alla comunità e a tutti coloro che potranno visitare l’interno». «Per “Isola del Romanico” è una grande soddisfazione promuovere il progetto di riapertura del campanile - spiega Antonello Figus, presidente della Fondazione - Essendo poi cittadino di Santa Giusta, la soddisfazione è doppia: mi sono impegnato per la buona riuscita di questo evento, in collaborazione con parrocchia e Comune». L’accesso sabato e domenica sarà contingentato e limitato a gruppi di massimo sette persone alla volta. Per poter salire sul campanile e necessario prenotarsi sul portale Fai. Sabato alle 9 ci sarà la cerimonia di inaugurazione con l’illustrazione del progetto di restauro a cura di Silvia Oppo. Poi inizieranno le visite, dalle 9.30 alle 18. ( s. p. )

