Il Campanedda in promozione 

Campanedda 2

San Giorgio 0

Campanedda : Sotgiu, Vera Rubio (74’ Frongia), Masala (92’ Serra), Savy, Valenti, Tocci, Delrio (68’ A. Canu), Ubeda, Lorenzo (87’ Mura), Occulto, Usai. Allenatore Cocco.

San Giorgio : Saragato, G. Canu (17’ Romero), Casu, Sassu, Lostia, Pitruzzello, Previti (64’ Previti), Milia, Cassinelli (49’ Scarzella), Soggia (74’ Giagheddu), Magri (55’ Gurrieri). Allenatore Piga.

Arbitro : Marongiu di Sassari.

Reti : 10’ (r) Delrio, 51’ Vera Rubio.

In un “Basilio Canu” stracolmo, il Campanedda fa suo lo spareggio per la Promozione dopo due annate chiuse al secondo posto. Organizzazione perfetta del Sennori, con circa 1.300 tifosi presenti che festeggiano i vincitori e applaudono per il cuore della San Giorgio che esce a testa altissima.

La gara

La gara, molto tesa, si sblocca subito: Delrio lancia in velocità Vera Rubio che si presenta solo davanti a Saragato venendo atterrato da Canu. Per l’arbitro è rigore con trasformazione perfetta di Delrio. Il vantaggio galvanizza il Campanedda seppur il caldo e la posta in palio altissima non possano dar vita a una gara emozionante.

Il raddoppio spegne subito ogni speranza del Perfugas, con il gol anche in apertura di ripresa: Occulto imposta, scambia e restituisce la palla a Vera Rubio che libero al tiro batte Saragato. Il resto del match vive di fiammate ma anche di gioco spesso fermo, così al fischio finale è gloria per gli uomini di Antonio Cocco, dopo aver mancato di un punto la scorsa promozione e applausi per quelli di Paolo Piga che ora sfideranno il Thiesi.

RIPRODUZIONE RISERVATA