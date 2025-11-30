VaiOnline
Allo Scalarba.
01 dicembre 2025 alle 00:27

Il campanedda gela la Macomerese 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Macomerese 0

Campanedda 1

Macomerese calcio ( 4-3-3 ) : Krolczyc; Fenudi, Bangura, Diomande, Videla; Negretti, Pinto, Sales (Estevez); Vera Rubio, Virdis, Leimgruber (Spanu). Allenatore Altarozzi.

Asd Campanedda ( 4-4-2 ): Rais; Masala, Savy, Valenti, Delrio; Lorenzo Kotani (Pereira), Scigliano, Riu, Latte, Trenta. Allenatore Cocco.

Arbitro : Nicola Mele (Sassari)

Reti : nella ripresa al 15’ Trenta

Ammoniti : Vera, Estevez (M), Scigliano, Riu, Pereira, Trenta, Valenti, Delrio (C) .

Le cronache raccontano della peggiore partita della Macomerese in questi ultimi incontri: dopo sei vittorie consecutive, infatti, cade (in casa) la formazione allenata da Massimo Altarozzi. Padroni di casa già sottotono nella prima frazione di gioco e Cammpanedda che si è fatto pericoloso con Delrio, senza riuscire però a violare la porta difesa da Krolczyc che a due minuti dalla fine del primo tempo para anche un calcio di rigore (già il terzo parato dal portiere della Macomerese in campionato). Nella ripresa, al 15’, Trenta, in contropiede, decide la partita.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Trasporti

Molti sold out, pochi voli rimasti: «Tornare nell’Isola sarà difficile»

Il 20 e 21 dicembre aerei pieni, poi posti solo al mattino 
Sara Marci
Incidente

La tragica conta delle vittime sulla strada dimenticata

Il sindaco Seoni: «Nuoro ci dia i soldi per la sicurezza» 
Roberto Secci
Floris (FdI) a Bartolazzi: «Quale futuro per il centro SuperHando di Settimo San Pietro?»

«I minori autistici senza assistenza»

In Sardegna nessuna struttura per i malati, l’appello delle famiglie 
La storia

La famiglia del bosco nella nuova casa

Natahan trasloca e aspetta moglie e figli nel cottage offerto da un imprenditore 
Il giallo

«I miei genitori in un lago di sangue»

Marito e moglie di 74 e 68 anni uccisi a coltellate in casa, il figlio dà l’allarme 