Il campanedda gela la Macomerese 

Macomerese 0

Campanedda 1

Macomerese calcio ( 4-3-3 ) : Krolczyc; Fenudi, Bangura, Diomande, Videla; Negretti, Pinto, Sales (Estevez); Vera Rubio, Virdis, Leimgruber (Spanu). Allenatore Altarozzi.

Asd Campanedda ( 4-4-2 ): Rais; Masala, Savy, Valenti, Delrio; Lorenzo Kotani (Pereira), Scigliano, Riu, Latte, Trenta. Allenatore Cocco.

Arbitro : Nicola Mele (Sassari)

Reti : nella ripresa al 15’ Trenta

Ammoniti : Vera, Estevez (M), Scigliano, Riu, Pereira, Trenta, Valenti, Delrio (C) .

Le cronache raccontano della peggiore partita della Macomerese in questi ultimi incontri: dopo sei vittorie consecutive, infatti, cade (in casa) la formazione allenata da Massimo Altarozzi. Padroni di casa già sottotono nella prima frazione di gioco e Cammpanedda che si è fatto pericoloso con Delrio, senza riuscire però a violare la porta difesa da Krolczyc che a due minuti dalla fine del primo tempo para anche un calcio di rigore (già il terzo parato dal portiere della Macomerese in campionato). Nella ripresa, al 15’, Trenta, in contropiede, decide la partita.

