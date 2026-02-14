Il Campanedda ferma la corsa dell’Ozierese 

Campanedda 2

Ozierese 2

Campanedda (4-4-2) : Sotgiu, Masala, Savy, Valenti, Tocci, Alessio Delrio (40’ st Manunta), Oggiano (16’ st Doukar), Scigliano, Gamarra, Trenta (16’ st Riu), Pereira. In panchina Marcomini, Mirko Delrio, Lubrano, Nonna, Castigliego, Latte. Allenatore Antonio Cocco.

Ozierese (4-4-2) : Demarcus, Giovanni Sanna (37’ st Farina), Matos, Matteo Columbu (20’ st Antonio Fantasia), Passos, Soares, Giacomo Fantasia (28’ st Molinu), Sina, Ferro, Mendez, Apeddu. In panchina Meloni, Cola, Demontis, Umberto Sanna, Marongiu, Lorenzo Columbu. Allenatore Christian Mura.

Arbitro : Andrea Truocchio di Sassari.

Reti : pt 32’ Pereira (r); st 26’ G. Sanna, 29’ Masala, 45’ Ferro.

Note : espulso Scigliano.



Campanedda. Finisce 2-2 tra Campanedda e Ozierese, con i padroni di casa due volte avanti e gli ospiti bravi a raggiungere il pari in extremis. Il risultato si sblocca al 32’ con Pereira che trasforma un rigore conquistato da Trenta. Al 70’ secondo giallo a Scigliano e Campanedda in dieci. Un giro di lancette dopo sventagliata per G. Sanna, bravo ad anticipare l’uscita di Sotgiu per l’1-1. Al 74’ Campanedda in gol con l’incornata di Masala su angolo di Savy. Allo scadere Ferro manda la sfera sul palo più lontano, con Sotgiu beffato anche dal vento.



