Il cammino suggestivo di 57 tartarughe appena nate verso le acque del Poetto  

Lo scorso fine settimana la straordinaria scoperta di un nido non censito di Caretta Caretta al Poetto, all’altezza della Marinella, segnalato da alcuni ragazzi che ballavano nel locale del litorale. Area transennata e presidiata da giorni, sino a mercoledì sera con l’apertura del nido al tramonto, davanti a decine di bagnanti che tra foto e video coi telefonini hanno immortalato il tragitto delle ultime tartarughe verso le acque del mare quartese: 57 in tutto quelle che hanno preso il largo dal Poetto, 131 in tutto le uova deposte.

«Un bellissimo regalo della natura, un’altra volta dopo la recente schiusa del 2023, a conferma di un ecosistema che non è solo bello, ma anche sano, pulito, equilibrato», il commento del sindaco Graziano Milia. «Un ringraziamento speciale ai funzionari dell’assessorato all’Ambiente della Regione, ai biologi dell’Area marina protetta di Villasimius e a tutti i volontari che si sono alternati in questi giorni per vigilare sul nido. La veglia è stata anche un’occasione per guardare le piccole tartarughe emergere dalla sabbia, uno spettacolo che hanno potuto apprezzare anche tanti cittadini. La Caretta Caretta che ha scelto il lungomare di Quartu per nidificare ha voluto deporre le uova in uno scenario mozzafiato: un ambiente straordinario che va tutelato e valorizzato, e la recente approvazione del Piano di utilizzo dei litorali va proprio in questa direzione». (f. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA