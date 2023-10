Il cammino religioso porta ai detenuti 

L’esempio esite già. E arriva della realtà veneziana, dei “Lunghi cammini”. Così anche il cammino di Bonaria si propone tra i progetti dei servizi sociali di messa alla prova, nel processo minorile, che prevedono la sospensione del processo e l’affidamento del minore a esperienze a forte impatto rieducativo, con l’obiettivo, in caso di esito positivo, di evitare la sentenza di condanna.

Sull’esempio di progetti già realizzati a Santiago, il Cammino di Bonaria vuole dare concretezza a questi percorsi di riabilitazione volti a evitare il carcere. Insomma un Cammino come esperienza di rinascita sociale. Si parlerà anche di questo, giovedì nel carcere, dove Antonello Menne, presidente dell’associazione il Cammino di Bonaria insieme alla direttrice di Badu ’e Carros, Patrizia Incollu, al giornalista Graziano Canu e alla garante dei detenuti, Giovanna Serra, presenterà il libro “Il Cammino di Santiago. Ti mancherà”. Sull’esempio del Cammino di Santiago, l’associazione ha pensato di confrontarsi con i detenuti per raccontare e raccontarsi e proporre il Cammino come occasione di rinascita e ripartenza.

Il 21 ottobre poi, sulla Statale 129, all’altezza del carcere, sarà posta la pietra del cammino “Siste Viator” che invita i pellegrini a fermarsi per un momento di riflessione.

