Il Cammino minerario di Santa Barbara diventa più inclusivo 

È stato inaugurato a Iglesias il primo percorso con un’attenzione particolare a chi ha subito un trapianto d’organo: un’iniziativa unica in Sardegna – e forse in Italia – che unisce turismo lento, educazione sanitaria e sostenibilità.

L’iniziativa è il frutto della collaborazione tra l’Aassociazione sarda trapianti “Vita Nuova Odv – Alessandro Ricchi”, di cui all’inaugurazione era presente la presidente, Giuseppina Lorenzoni, la fondazione Cammino minerario di Santa Barbara (Cmsb), la diocesi di Iglesias, e diverse realtà sanitarie e istituzionali locali. Il percorso di un chilometro si snoda in una zona semi-pianeggiante tra le colline del colle del Buon Cammino e Monte Cresia, a un’altitudine compresa tra i 300 e i 350 metri. Si tratta di un tracciato accessibile e panoramico, pensato per incentivare la pratica del cammino lento come attività salutare, inclusiva e adatta anche a condizioni fisiche fragili.

La fondazione Cmsb ha curato la realizzazione di aree di sosta, panchine in legno e un punto panoramico attrezzato, oltre all’installazione di cartelli esplicativi che guidano i camminatori e li aiutano a gestire il ritmo del passo in autonomia. «Abbiamo studiato, assieme all’Associazione sarda trapianti, e pianificato scientificamente questo tipo di percorso. – ha spiegato Mauro Usai, presidente della fondazione Cmsb - Questo progetto vuole sottolineare l’idea di una sanità che non passa esclusivamente dall’assistenza ospedaliera, bensì anche dalla prevenzione». Lorenzoni ha poi ricordato le origini del progetto: «Nacque nel 2020 grazie all’intuizione di Giampiero Pinna e Giampiero Maccioni, i quali pensarono al Cammino anche sotto la lente della prevenzione delle malattie. La tappa possiede cartelli che aiutano e facilitano le persone in condizioni di fragilità ad affrontare la tappa con serenità». Luca Zambianchi, responsabile dell’ufficio tecnico del Cmsb, ha spiegato gli aspetti tecnici del tracciato: «Il percorso, panoramico, presenta dei cartelli che permettono di modulare la propria frequenza di camminata».

Il progetto si inserisce in un contesto regionale particolarmente virtuoso sul fronte della donazione e del trapianto. In chiusura, Usai ha aggiunto a questo contesto l’impegno locale: «Nel Comune di Iglesias c’è una pratica virtuosa già da qualche anno: nel documento di identità si può già rilasciare la propria dichiarazione e abbiamo in città molti esempi concreti di donatori».

