Il Cammino guarda all’Europa 

Il Cammino di Santa Barbara guarda all’Europa ed entra in un circuito internazionale di percorsi distribuiti in diverse nazioni del vecchio continente. La notizia è stata ufficializzata ieri durante il convegno (che proseguirà anche oggi) a Pozzo Sella, nell’ex miniera di Monteponi.

Il ricordo

I lavori si sono aperti con la proiezione di un video emozionante e commovente sul fondatore del Cammino minerario di Santa Barbara, l'ingegnere Giampiero Pinna, recentemente scomparso. In questa occasione, il sindaco di Iglesias e presidente della Fondazione del Cammino minerario di Santa Barbara ha donato una targa al Mimma Perra, moglie di Giampiero Pinna. Il convegno è stato organizzato e curato dalla Fondazione del Cammino minerario ed è incentrato su una nuova concezione del viaggio alla sostenibilità, una nuova riconversione in chiave turistica dei siti minerari. Dai lavori è emersa una fra le notizie più interessanti ovvero, il Cammino minerario di Santa Barbara entra ufficialmente nel partenariato internazionale di "Mines B”, unico rappresentante per l’Italia. Mines B èstata costituita il 4 dicembre del 2020 ed è la Federazione Europea degli itinerari di Santa Barbara. Le sue finalità sono quelle di tutelare, tramandare e valorizzare il patrimonio materiale e immateriale della eredità della epopea mineraria. I partner sono in tutto otto fra Slovenia, Belgio, Francia, Spagna, Slovacchia e Portogallo. Dai lavori è emersa la candidatura dell’itinerario “European Mining Route” fra gli itinerari culturali del Consiglio d’Europa per l' anno 2026.

Il futuro

Un traguardo ambizioso e molto importante per la città di Iglesias come ha spiegato il Sindaco e presidente del Cammino minerario, Mauro Usai: «Gli stati generali del cammino minerario sono un'iniziativa straordinaria che è nata dall'esigenza, da parte dei Comuni soci della fondazione, di fermarsi per una riflessione a partire da un'analisi dei dati dei flussi turistici che abbiamo riscontrato negli ultimi mesi, e che hanno superato ogni aspettativa. I dati infatti, sono tutti da leggere in chiave turistica. Le credenziali (3500) sono cresciute del 300 per cento. Ottanta le strutture ricettive convenzionate e nel 2024 sono 16.000 i pernottamenti. Il pellegrino di media si trattiene per cinque notti. Dobbiamo coinvolgere ancora di più la comunità e gli operatori pubblici e privati, dobbiamo lavorare ancora in modo più sinergico su questo fronte, per un turismo sostenibile».

Memorie

Il Cammino di Santa Barbara punta dunque a farsi conoscere a livello internazionale. Ieri sono state ricordate le diverse fasi del progetto ideato da Giampiero Pinna. Un’idea che nel giro di pochi anni ha arrichito l’offerta turistica con gli itinerari nelle vecchie aree minerarie lungo i 500 chilometri di un percorso che regala storia, culturale e paesaggi unici.

