Il cammino è molto migliore rispetto alla gestione Ranieri  

«Quest’anno la quota salvezza sarà diversa da quella degli altri anni». Così parlò Davide Nicola, nel dopo partita di Bergamo, con il 25° punto messo in bacheca, bottino importante nel lungo percorso che porta alla conferma della Serie A. Un bottino che rende il Cagliari 2024-25 un gigante rispetto a quello dello scorso anno.

Anni a confronto

Dopo venticinque giornate, infatti, i rossoblù si ritrovano con un +6 in classifica che fotografa i progressi di una squadra che si sente sempre più a suo agio nel massimo campionato. L’undici che lo scorso anno era guidato da Claudio Ranieri, proprio alla venticinquesima giornata ebbe il sussulto che svoltò una stagione che sembrava destinata a chiudersi nel modo peggiore. Il Cagliari, reduce dal ko casalingo con la Lazio e dalle sfiorate dimissioni di Re Claudio, trovò l’1-1 sul campo dell’Udinese, interrompendo una serie di 4 sconfitte consecutive. Un pareggio che portò i rossoblù a quota 19. Oggi, invece, la formazione di Nicola è già a 25 punti, un capitale che un anno fa venne toccato solo alla ventottesima giornata (26 punti col successo sulla Salernitana). Non solo, il Cagliari oggi è ben fuori dalla zona calda, mentre un anno fa il punticino conquistato in Friuli aveva permesso ai rossoblù di portarsi a -1 dalla zona salvezza, ma pur sempre in un pericolosissimo penultimo posto.

Numeri

Il Cagliari di oggi è arrivato a 25 punti grazie a 6 vittorie, 7 pareggi e 12 sconfitte, mentre un anno fa le vittorie erano 4, accompagnate ancora da 7 pareggi, ma con ben 14 ko. La bilancia pende a favore dei rossoblù di oggi anche nel computo delle reti: 26 i gol all’attivo (contro i 23 della banda di Ranieri) e 39 quelli al passivo (ben 46 l’anno scorso). E a far la differenza è il cammino oltre Tirreno. Perché se alla Domus i punti sono sempre 15 (in tredici partite quest’anno, dodici un anno fa), lontano da casa il Cagliari in questa stagione ha riportato in Sardegna 10 punti (in dodici partite, grazie a due vittorie e quattro pareggi) contro i 4 della stagione passata, con quattro pareggi in tredici gare.

