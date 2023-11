Il Cammino di Santu Iaci 

Il centro Do.sa. ospiterà domani alle 18, la conferenza sul Cammino di Santu Iaci “Da Sant’Avendrace a Ballao: il cammino religioso di 2.000 anni fa”. Si parlerà insieme allo studioso Salvatore Dedola dell’origine della stele trilingue in bronzo rinvenuta nel 1861 in località Santu Iaci, Comune di San Nicolò/Pauli Gerrei. Le usanze religiose precristiane della Sardegna Provincia romana che affondano le radici in quella nuragica.

Un cammino antichissimo che passava il Campidano il Sarrabus e il Gerrei. «Dedola - dice il sindaco di Ballao Chicco Frongia - sarà nostro ospite per illustrare la storia e il significato del prezioso reperto risalente al II-I secolo a.C. e oggi custodito nel Museo delle antichità di Torino». Tra gli ospiti gli amministratori comunali di Cagliari, Villaputzu, San Nicolò Gerrei, Sinnai e Ballao.

