Il Cammino di Santa Barbara per la prevenzione 

Il Cammino minerario di Santa Barbara si è colorato di rosa con le Karalis Pink Team. Un affiatato gruppo di trenta donne ha percorso,qualche giorno fa, alcune tappe del Cammino minerario sui sentieri dei minatori. Da Nebida a Masua, sino al Fluminense, per raccontare insieme la bellezza e la forza di una battaglia vinta, quella combattuta per vincere il tumore al seno.

L’autunno si veste di rosa ma anche dell’esperienza di queste donne, forti e tenaci, che non hanno perso tempo e lungo il cammino minerario hanno raccontato quanto possa essere fondamentale la prevenzione della malattia, attraverso i controlli regolari e la visita senologica. Hanno scelto di camminare insieme non soltanto per vivere e condividere le proprie esperienze di vita ma anche per fungere da esempio, e aiutare e diffondere con la loro presenza l’opera della prevenzione. Grazie alle intraprendenti guide della Sardinia Beyond Trek hanno pututo immergersi in una realtà affascinante come quella del Cammino minerario di Santa Barbara e visitare molti luoghi della storia e della memoria dell’epopea ,ineraria, come per esempio, la galleria di Porto Flavia, a Masua, e l’antico Mulino di Fluminimaggiore.

RIPRODUZIONE RISERVATA