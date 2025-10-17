VaiOnline
Iglesias.
18 ottobre 2025 alle 00:32

Il Cammino di Santa Barbara per la prevenzione 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il Cammino minerario di Santa Barbara si è colorato di rosa con le Karalis Pink Team. Un affiatato gruppo di trenta donne ha percorso,qualche giorno fa, alcune tappe del Cammino minerario sui sentieri dei minatori. Da Nebida a Masua, sino al Fluminense, per raccontare insieme la bellezza e la forza di una battaglia vinta, quella combattuta per vincere il tumore al seno.

L’autunno si veste di rosa ma anche dell’esperienza di queste donne, forti e tenaci, che non hanno perso tempo e lungo il cammino minerario hanno raccontato quanto possa essere fondamentale la prevenzione della malattia, attraverso i controlli regolari e la visita senologica. Hanno scelto di camminare insieme non soltanto per vivere e condividere le proprie esperienze di vita ma anche per fungere da esempio, e aiutare e diffondere con la loro presenza l’opera della prevenzione. Grazie alle intraprendenti guide della Sardinia Beyond Trek hanno pututo immergersi in una realtà affascinante come quella del Cammino minerario di Santa Barbara e visitare molti luoghi della storia e della memoria dell’epopea ,ineraria, come per esempio, la galleria di Porto Flavia, a Masua, e l’antico Mulino di Fluminimaggiore.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Conti pubblici

Manovra, c’è il taglio Irpef Meloni: aiuto al ceto medio

Cala l’aliquota per i redditi tra 28mila e 50mila euro Sì alla rottamazione in 9 anni, prorogati i bonus casa 
Osservatorio

«Case sulle coste, un valore minacciato dall’assalto eolico»

Confcommercio Sud Sardegna: «Bisogna tutelare la nostra terra»  
Davide Lao
Manifestazione.

«Fermiamo la fabbrica della morte»

Stefania Lapenna
Regione

Il documento di Fercia: «La Consulta ha lasciato la decisione ai giudici civili»

Il difensore del Collegio di garanzia ha depositato una memoria per l’appello 
Francesco Pinna
Parla Scanu, ex presidente della Commissione d’inchiesta

Uranio e tumori:  «È automatico il nesso di causalità»

Storica sentenza del Consiglio di Stato: «Rischio specifico nell’attività dei soldati» 
Nicola Scano
La paura

Bomba contro Ranucci, coro di sdegno

L’auto distrutta davanti a casa. Gli inquirenti: l’ordigno avrebbe potuto uccidere 
La storia

Lascia il lavoro all’Onu e diventa suora

Macomer accoglie Simonetta Caboni, dalla diplomazia alle Missioni 
Francesco Oggianu