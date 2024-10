Il cammino di San Saturnino tra fede, cultura e tradizione 

Farà tappa anche in città, il cammino di San Saturnino, un intenso momento di fede e tradizione, il percorso che dal 2017 attraversa la Sardegna sulle tracce del Santo che ancora oggi ispira tanta devozione.

Le celebrazioni sono previste per la fine del mese, martedì 29 ottobre, con una serata ricca di appuntamenti. Si parte alle 17,30 nella basilica di Sant’Elena con l’accoglienza a cura del parroco don Alfredo Fadda e del comitato stabile per i festeggiamenti in onore di Sant’Elena. Seguirà alle 18 la celebrazione della messa.Alle 19,30 invece l’ex museo etnografico Sa dom’e Farra in via Porcu ospiterà la conferenza “Tradizione e folklore, preservare la storia per comprendere il presente” alla presenza delle autorità. Parteciperanno il professor Mauro Dadea, il giornalista blogger Lamberto Funghi, la dottoressa Sara Sanna, la professoressa Maria Nadia Starvaggi.A seguire l’esibizione del gruppo folk Città di Quarto che proporrà il rito dell’argia e il rituale di Sant’Antonio, mentre la dolciaia Anna Maria Sarritzu tratterà dell’arte del gateau de mendula.

Il cammino di San Saturnino, nasce nel 2017 e si snoda da Cagliari a Isili, città di cui è il patrono, toccando 13 paesi in un’esperienza di fede e cultura. È un percorso che nasce dal desiderio di far conoscere la Sardegna nelle sue tante sfumature e si presenta come la rievocazione di ancestrali riti religiosi parte integrante della nostra cultura e troppo spesso dimenticati.

