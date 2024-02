Il Cammino di Bonaria tra i detenuti 

L’esperienza del Cammino di Bonaria entra nel carcere di Badu ’e Carros con l’associazione che ha un obiettivo importante: proporre il percorso come occasione di ripartenza per la rinascita sociale di alcuni detenuti, laddove la normativa lo consenta. Per questo è in corso un dialogo anche con la direzione del carcere minorile di Quartucciu per proporre il Cammino come progetto di “messa alla prova”. Sull’esempio del Cammino di Santiago, l’associazione ha pensato di confrontarsi con i detenuti di Badu ’e Carros. Domani, alle 9, nella rotonda che porta al carcere, si terrà la cerimonia di benedizione della pietra del Cammino di Bonaria con la scritta Siste Viator (fermati pellegrino per un momento di riflessione). L’evento era in programma lo scorso 21 ottobre ma è stato rinviato per la tragica scomparsa della direttrice del carcere Patrizia Incollu che aveva accolto l’iniziativa con entusiasmo. Ora il progetto riparte, anche nel suo nome. Ci saranno il presidente dell’associazione Antonello Menne, Marianna Madeddu per la direzione del carcere, la Garante dei detenuti Giovanna Serra, il Comune, le associazioni Adi, “Massimiliano Kolbe”, “Ut Unum Sint” e Icaro che opera nel carcere di Mamone.Posa della pietra ore 9, alle 10 la messa con don Giampaolo Muresu e don Pietro Borrotzu.

