Il Cammino di Bonaria fa tappa nel weekend a Ussana e Samatzai 

Il Cammino di Bonaria fa tappa nel Medio Campidano. Domani e domenica il percorso che porta pellegrini e visitatori da Olbia a Cagliari si ferma a Ussana e a Samatzai, dove saranno posate le pietre di sosta.

Tre gli appuntamenti che si svolgeranno a Ussana sabato: il primo è alle 10, quando le pietre che riportano l’indicazione “Siste Viator” saranno posate presso il Ponte Romano, alle porte del paese. Alle 10:30 le pietre saranno deposte in via Roma. La cerimonia più importante è fissata per le 11 davanti al sagrato della chiesa dove interverranno il parroco, don Simone Scalas, il sindaco, Emidio Contini, l’assessore alla Cultura Giancarlo Zonnedda e il presidente dell’associazione Il Cammino di Bonaria Antonello Menne.

La manifestazione è attesa da tutti: «Per la nostra comunità è motivo di grande orgoglio, in quanto è grande la fede verso la Madonna come dimostra la festa più grande del paese, quella dell’Assunta che si svolge il 15 agosto — afferma Contini — questo percorso è per noi una prosecuzione dell’impegno sui Cammini, dopo quello di San Saturnino e di San Giorgio». Domenica si replica a Samatzai con altre tre tappe: le pietre di sosta verranno posate alle 10 in via Segariu, alle 10:30 in via Sardegna e alle 11 sul sagrato della chiesa di San Giovanni Battista cui seguiranno gli interventi del parroco don Michele Saddi, del sindaco Enrico Cocco e del presidente Antonello Menne.

«Abbiamo sposato subito questa importante iniziativa nella convinzione che un Cammino simile possa rappresentare un’occasione da non perdere per la nostra comunità» afferma Cocco.