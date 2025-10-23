VaiOnline
Progetto.
24 ottobre 2025 alle 00:35

Il Cammino delle Janas  da oggi a San Pietro di Sorres  

Un incontro con la stampa poi via alla nuova esperienza del Cammino delle Janas. Oggi, alle 10, nel monastero di San Pietro di Sorres a Borutta, sarà presentata la seconda edizione del progetto, un itinerario pilota ideato dal Centro studi identità e memoria, con il sostegno della Fondazione di Sardegna, dei Comuni e delle realtà culturali, ricettive e produttive del Meilogu, Costaval e Goceano. Pprogetto è strettamente legato al percorso che ha portato al riconoscimento Unesco delle Domus de Janas.

L’incontro con i giornalisti darà il via a un tour di tre giorni tra le Domus de Janas, in un viaggio tra archeologia, natura e tradizioni. L’itinerario, già sperimentato con successo nella prima edizione e ora in fase di ampliamento, prevede una progettazione triennale (2025-2027) mentre il percorso si snoda nel territorio del sassarese, dove si trovano quattro Domus de Janas riconosciute dall’Unesco. Ovvero: Tomba Branca e necropoli di Museddu nel Parco dei Petroglifi di Cheremule, Sant’Andrea Priu e Sa Pala Larga. La partecipazione alle esperienze del percorso di tre giorni è a numero chiuso e su prenotazione: ilcamminodellejanas@gmail.com.

Il cammino attraverserà alcuni dei luoghi più significativi dal punto di vista archeologico, storico e naturalistico nei territori di Thiesi, Borutta, Cheremule, Bessude, Bonorva e Rebeccu. «Il Cammino delle Janas rappresenta un modello concreto di tutela e promozione dei siti archeologici che hanno ottenuto il riconoscimento Unesco - spiegano le referenti progettuali - L’iniziativa mira a sensibilizzare e coinvolgere le comunità locali, affinché il patrimonio archeologico venga percepito come una risorsa strategica per la crescita del territorio stimolando la rete tra le realtà produttive, culturali e ricettive».

