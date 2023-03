Il cammino dei briganti attraverso foreste e basalti Il tempo della natura si è fermato nel Montiferru   

L’antico vulcano del Montiferru è custode di bellezze ambientali che sfidano il tempo. Anfratti, spelonche, radure, boschi plurisecolari come l’impenetrabile sa Roda Manna a Scano Montiferru, lembo residuo di un’antica e ampia foresta di agrifogli, ciliegio selvatico, roverelle e leccio. Non è raro imbattersi nei selvatici: cervi, mufloni e cinghiali che qui hanno eretto la loro dimora. Dalle guglie più alte nelle giornate terse e favorevoli è possibile ammirare un fantastico panorama che abbraccia la Sardegna: a Est la maestosità dei rilievi del Gennargentu, a Ovest invece l’orizzonte spazia dalle rive dello stagno di Santa Giusta alle insenature di Bosa, fino alle poderose scogliere di Capo Caccia nella rinomata Riviera del corallo.

In cammino

Proprio in questi luoghi incantati dove l’anima ritrova la pace con se stessa, stretta in un rassicurante abbraccio, si può praticare l’escursionismo storico-naturalistico Barbarighinu, il sentiero dei banditi per ritrovare un contatto genuino con la natura selvaggia, dove il tempo si ferma, per poter godere del presente e ascoltare i soavi suoni della natura, lontano dalla civiltà dei rumori e della fretta. Qui il mondo è rallentato, i tempi sono solo quelli dettati dalla natura. Un ambiente ancora incontaminato, dove lo stress non trova posto, che a Scano Montiferru hanno valorizzato da una decina d’anni e fanno conoscere a tanti visitatori amanti della montagna. Appassionati della camminata, lungo i sentieri che secoli fa erano battuti da fuorilegge e feroci briganti, come anche dai pastori erranti che praticavano la pastorizia nomade.

Trekking

Cinque le tappe del trekking Barbarighinu attraverso 8 chilometri di agevole passeggiata per farsi rapire dalle bellezze della montagna scanese, tra rigogliosi boschi di lecci dove il sole fatica a penetrare, e dove le sorgenti cristalline danno ristoro a cervi, volpi e martore. Durante il tragitto, ad ogni sosta, gli escursionisti vengono trascinati in affascinanti racconti della montagna, le bardane dei banditi, gelosamente custoditi e tramandati di padre in figlio. Percorsi che si possono che si possono attraversare in autonomia oppure affidandosi alle guide esperte del territorio.