Il Cammino apre ai giovani 

Incentivare i giovani a scoprire le bellezze del territorio; nasce “Leg’s go in Cammino”, il nuovo progetto della Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara destinato agli under 35.L’iniziativa presentata ieri è destinata a far accrescere il numero di pellegrini che potranno visitare le meraviglie di un percorso lungo 500 chilometri e suddiviso in 30 tappe percorribili in completa autonomia. L’obiettivo è quello di puntare sulla giovane fascia d’età al momento meno presente in termini di numero di visitatori. Dal 15 ottobre al 15 dicembre e nelle stesse date dal gennaio a giugno prossimo e da settembre a dicembre, gli under 35 potranno entrare in possesso del “Passaporto del camminatore” al costo di 5 euro e tramite una donazione, ricevere tre voucher che daranno il diritto a pernottare senza ulteriori costi presso le strutture ricettive convenzionate e presenti lungo il Cammino.

Il progetto

«In questo momento dove si evidenzia una forte crescita di visitatori lungo il percorso - commenta il presidente della Fondazione CMSB Mauro Usai - è doveroso ricordare Gianpiero Pinna, l’artefice di questo progetto. Con quest’iniziativa il Cammino si apre ai giovani, con l’intento di farli divenire gli ambasciatori dello stesso». Il numero dei pellegrini è in continua crescita.«Si è passati dai 700 complessivi dello scorso anno ai 1100 dallo scorso gennaio ad oggi - svela Nicola Calvia, responsabile dell’accoglienza dei pellegrini - I dati forniscono numeri incoraggianti sulla presenza dei giovani, ma è opportuno continuare ad insistere anche perché si tratta della fascia d’età che ha più difficolta nel poter spendere, ha meno potere d’acquisto».Andrea Tarozzi, responsabile amministrativo della Fondazione spiega nel dettaglio l’offerta proposta: «Con l’acquisto della credenziale e l’offerta, c’è la possibilità di alloggiare o nelle strutture convenzionate o in quelle gestite direttamente dalla fondazione».

Pernottamenti

Ad oggi le strutture convenzionate e che effettuano un prezzo fisso ai pellegrini sono 55: «Di queste, 27 hanno già aderito al nuovo progetto. - dice Simona Pau - Le adesioni delle stesse sono in forte aumento, sì è passati dalle 22 dell’anno scorso alle 55 di quest’anno». Cinque al momento sono invece quelle che donate dai Comuni e riqualificate, sono gestite dalla Fondazione e denominate “posadas”: «Le strutture - dice Luca Zambianchi, responsabile tecnico della Fondazione - si trovano a San Benedetto, Nebida, Carbonia, Pitzinurri e Montimannu, ma a breve se ne aggiungeranno delle nuove». Roberto Rossi, responsabile informatico, spiega come poter partecipare alla promozione: «Occorre essere un giovane di età inferiore ai 35 anni ed essere in possesso del passaporto del camminatore (5 euro il costo). A quel punto si effettua una donazione tramite il nostro sito e si riceveranno tre voucher che daranno il diritto di pernottare nelle strutture lungo il Cammino, senza ulteriori costi».

