Il Cammino abbraccia i detenuti 

Un itinerario di fede e di speranza, in grado di toccare i luoghi più suggestivi dell’Isola. Ieri mattina l’esperienza del Cammino di Bonaria è approdata nel carcere nuorese di Badu ’e Carros, nel nome della storica direttrice Patrizia Incollu, scomparsa di recente dopo un terribile incidente stradale. «Il carcere crea lacerazione, divisione: il Cammino, invece, vuole generare sentimenti positivi - dice Antonello Menne, presidente dell’associazione Il Cammino di Bonaria -. Con la posa di questa pietra davanti al penitenziario vogliamo dire: fermiamoci, ascoltiamo. La nostra idea è di dialogare con questa struttura. Il Cammino può diventare strumento e occasione di ripartenza per la rinascita sociale di alcuni detenuti».

Il percorso appena svelato, tra un pubblico numeroso in mezzo al quale non manca un personaggio simbolo come Francesco Calledda Zigheddu, si annuncia tra i passaggi più suggestivi di un’iniziativa dai molteplici significati. La tappa che collega l’Ortobene, con la statua realizzata da Vincenzo Jerace, a monte Gonare «vuole rappresentare l’incontro tra il Redentore e Nostra Signora di Gonare», prosegue Menne: «Nella tradizione religiosa, e se pensiamo al giorno di Pasqua, ha un valore straordinario. L’incontro lo facciamo simbolicamente qui, davanti al carcere di Nuoro. Il Cammino di Bonaria è religioso, ma al tempo stesso è laico. Chi è animato dalla fede, in questo modo vuole mettersi alla prova. Dobbiamo essere noi, non chi sta scontando la pena, a metterci alla prova. Con questo spirito sono convinto che si possano fare cose importanti. Ecco perché mi preme ringraziare i ragazzi dell’associazione Icaro: sono venuti con noi a sperimentare questa giornata. Una giornata di cammino, dove ritorna il tema della polvere. È un richiamo all’esperienza quotidiana».

Da una parte un percorso di fede, dall’altra strutture come Badu ’e Carros, Mamone o il carcere minorile di Quartucciu. Il Cammino si pone, soprattutto in quest’ultimo caso, come progetto di “messa alla prova” per i minori sotto processo. Sull’esempio del Cammino di Santiago, l’associazione capitanata dall’avvocato Antonello Menne ha pensato di confrontarsi con i detenuti di Badu ’e Carros per raccontare e raccontarsi e per proporre un’esperienza di condivisione e confronto sui grandi valori del vivere in comunità. Per questo ieri mattina la giornata è iniziata prima con la benedizione della pietra con la scritta “Siste Viator” (fermati pellegrino per un momento di riflessione); poi, con una messa all’interno del carcere barbaricino, tra i detenuti, presieduta dal cappellano Giampaolo Muresu e con la partecipazione di don Pietro Borrotzu.

«C’è un grandissimo rispetto per il lavoro che è stato fatto da chi mi ha preceduto - dichiara la neo direttrice di Badu ’e Carros, Marianna Madeddu, col pensiero a Patrizia Incollu -. Dobbiamo onorare tutto questo, dunque siamo sulla strada giusta. Questa pietra e questo cammino vogliono indicare la vicinanza al carcere di tutto il territorio. Apprezziamo tantissimo, abbiamo bisogno di voi. Non vogliamo sentirci soli, il mio augurio è che si possa continuare a collaborare, sia con le associazioni sia con le istituzioni».

Pietrina Calvisi, presidente dell’associazione Icaro che opera nel carcere di Mamone, conclude: «Il Cammino di Bonaria è una bellissima esperienza. La mia convinzione è che possa essere molto utile anche per i detenuti, come quelli che noi seguiamo. Sì, la giustizia riparativa si può fare anche in questo modo. Il Cammino è relazione, inserimento».

