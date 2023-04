Il cameriere ucciso 

L’omicidio di Gianluca Cardia, un cameriere di Capoterra ucciso a Vicenza, è al centro della puntata di stasera (alle 23) di “Detectives, casi risolti e irrisolti”, il programma true crime di Raidue condotto da Giuseppe Rinaldi e realizzato in collaborazione con la Polizia di Stato.Assieme al giornalista de L’Unione Sarda, Luigi Almiento (nella foto), la cronista Valentina Magrin ricostruirà il delitto del giovane di Capoterra. Emigrato a Vicenza, le cose sembrano andare più che bene finché nel gennaio del 1997 Gianluca, legatissimo alla famiglia, non sparisce nel nulla senza far sapere più niente di sé. Un anno più tardi, la squadra mobile di Vicenza riuscirà a dare una macabra soluzione al mistero della sua scomparsa, che nascondeva un delitto.

