Il cambiamento climatico in un presepe 

Nei sotterranei del San Giovanni di Dio il 7, l’8 e il 9 dalle 16 alle 19 è possibile ammirare il presepe e le varie installazioni scenografiche realizzate dall’Associazione Mariposa. L’ingresso è libero e aperto a tutti.Il tema di quest’anno è il “disgelo dei ghiacciai”, di grande impatto sociale, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e porre l’attenzione sull’importanza del cambiamento climatico.

Il presepe sarà animato da diverse ambientazioni: un viaggio all’interno dell’affascinante polo nord con i suoi conquistatori Roald Amunsden e Umberto Nobile, in compagnia di luci, animazione e punti informativi.In alcune esposizioni, all’interno dei sotterranei, il riuso dei materiali e le realizzazioni artigianali prodotte in legno saranno i protagonisti.Sarà l’occasione, non solo per ammirare la bellezza e la magia del presepe, ma anche per scoprire la storia del rifugio antiaereo dell'ospedale più antico di Cagliari.

