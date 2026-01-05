Il calvario silenzioso di una malata di Sla 

Circa tre mesi di attesa per un puntatore ottico e una carrozzina. Tre mesi che, per chi convive con la Sla, non sono un dettaglio amministrativo ma un tempo infinito, fatto di silenzi e immobilità. È la storia di Alessandra, 49 anni, madre di due ragazzi di 13 e 15 anni, colpita da una grave forma di sclerosi laterale amiotrofica. Una storia che si consuma tra Alghero, dove vivono i genitori, e Olmedo, dove Alessandra risiede con i figli adolescenti, accudita dalla famiglia.

La storia

Da ottobre scorso Alessandra, una donna con una solida formazione economica, impegnata per anni in ambito amministrativo e di assistenza ai cittadini, non è più in grado di parlare. Il medico ha prescritto un comunicatore oculare, un dispositivo che consente di scrivere e comunicare attraverso il movimento degli occhi: l’unica forma rimasta. Insieme, è stata richiesta anche una carrozzina, indispensabile per poter sollevare la donna dal letto e garantirle una minima mobilità. Le prescrizioni sanitarie ci sono, le richieste formali pure. Ma gli ausili non sono mai arrivati. «Comunichiamo con un quaderno in cui abbiamo scritto le lettere dell’alfabeto e i numeri da uno a dieci - racconta Mario, il padre - noi leggiamo e nostra figlia sbatte le palpebre per dire sì. È un metodo sfiancante, lento, umiliante. E soprattutto non è degno di un Paese che si dice civile».

Il calvario

La malattia si è manifestata due anni fa. «Sembrava una banale cervicale - ricorda Mario - poi quella mano sinistra che non riusciva più a muovere ci ha insospettiti». Sono seguiti accertamenti sempre più approfonditi, fino agli esami a Roma, compresi quelli genetici. «Poi è arrivata la sentenza». Una diagnosi che ha cambiato tutto, improvvisamente e senza appello. Lo Stato riconosce ad Alessandra una pensione di invalidità di circa 300 euro e un contributo di 600 euro per l’accompagnamento. Il resto ricade interamente sulla famiglia, che si fa carico dell’assistenza quotidiana e delle spese. «Le strutture pubbliche sembrano addormentate - prosegue il padre - così abbiamo dovuto noleggiare una carrozzina. Ma il computer per comunicare è insostituibile: senza, nostra figlia è prigioniera del silenzio».

La denuncia

Del caso si è interessato il consigliere comunale di Alghero Michele Pais, già presidente del Consiglio regionale della Sardegna, che ha deciso di rompere il silenzio. «È una storia che non dovrebbe esistere - afferma - soprattutto in presenza di una richiesta sanitaria formale e dell’interessamento della direzione del Distretto». Secondo quanto riferito, il comunicatore oculare sarebbe disponibile, ma la consegna sarebbe bloccata in attesa del via libera dell’ufficio acquisti. «Mi chiedo - incalza Pais - se esistano davvero margini di discrezionalità tali da consentire a un ufficio amministrativo di rallentare o congelare una richiesta di questo tipo. Di quanto tempo ha bisogno un ufficio acquisti per apporre un visto davanti a una situazione così grave, che dovrebbe essere automatica e prioritaria?»

Nel pomeriggio di ieri è arrivato un chiarimento da parte della Asl di Sassari. L’azienda, spiegano, si è subito data da fare, non appena ricevuta la richiesta dal Servizio di Protesica del Distretto di Alghero. I tempi si sono allungati perché si tratta di una apparecchiatura specifica che non era disponibile nell’immediato e che si è proceduto a noleggiare nel mercato elettronico della pubblica amministrazione. Il Servizio acquisti ha perfezionato la pratica il 19 dicembre. La consegna del comunicatore oculare è prevista per il 9 gennaio. Alessandra aspetta e con lei i suoi figli, «nipoti meravigliosi, responsabili e grandi studiosi» come li definisce il nonno. Attendono un ausilio che esiste, che è disponibile e che, si spera, arriverà in tempi brevi.

