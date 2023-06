Il calendario per il ritiro dei mastelli 

Prosegue a Decimomannu la consegna dei nuovi mastelli per la raccolta differenziata dei rifiuti, che non sono più recapitati a domicilio ma devono essere ritirati dagli utenti nel centro culturale Grazia Deledda in vico I Is Bagantinus, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 20 e il sabato dalle 9 alle 13.

Per evitare le code, il Comune ha stabilito di seguire il calendario indicato in precedenza per la consegna porta a porta. Da ieri e fino a sabato 1° luglio il ritiro è previsto per i residenti delle vie: Stazione con Vico I e II, piazza Stazione, Amsicora, Satta con vico I e II, Giovanni XXIII e vico, Val D'Aosta, Parini e vico, Dessì, Eleonora D'Arborea, Italia, Sardegna, Antica Valeria, Deledda e vico.

Chi non potesse personalmente, può delegare un'altra persona al ritiro: il modulo è scaricabile dal sito del Comune, per le info RcicloDeximese.it.

RIPRODUZIONE RISERVATA