Il calendario per il carrogrù e gli autovelox 

Anche per luglio è stato stilato il calendario delle uscite dell’autovelox e del carroattrezzi in ausilio alla Polizia locale.

Lo strumento per la rilevazione della velocità sarà come sempre sistemato nella strada a quattro corsie del Poetto, ma anche in via Leonardo da Vinci, teatro dell’ultimo incidente mortale in cui ha perso la vita un diciassettenne nei giorni scorsi. Le date: oggi, domani e poi giovedì 6, mercoledì 12, giovedì 13, martedì 18, giovedì 20, martedì 25, mercoledì 26 e giovedì 27.

Per quanto riguarda il carrogrù, le uscite programmate sono oggi e poi venerdì 7, martedì 11, mercoledì 12, martedì 18, giovedì 20, martedì 25 e mercoledì 26. In ogni caso, il carroattrezzi sarà sempre disponibile in caso di chiamata da parte dei cittadini e sempre in ausilio alla Polizia locale. Lo scopo è cercare di arginare la sosta selvaggia e di liberare i passi carrabili costantemente occupati da veicoli parcheggiati di fronte. (g. da.)

RIPRODUZIONE RISERVATA