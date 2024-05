Il calendario pasquale e gli abiti dei nonni 

Il calendario pasquale, una sorta di bambina di carta con sette gambette da cui ogni giorno se ne tagliava una, era una delle tradizioni, ormai perdute, della Settimana Santa nelle famiglie quartesi.

Oggi rivive nella mostra “Is pannus de is bisaius”, dal tema appunto “Modas de Pasca Manna”, organizzata dall’associazione Su Idanu in collaborazione con il Comune e con Fondazione di Sardegna. Nei locali di via Perra si fa un tuffo nel passato in un viaggio tra riti, usi e costumi della Pasqua nella tradizione quartese. E allora ecco la pertica di sermento che si batteva in “su strexiu e fenu”, sui mobili e i tappeti per cacciare via i demoni. E poi gli abiti: quelli del lutto nella settimana della morte di Cristo e quelli della festa per la Resurrezione. A inaugurare la mostra la presidente del consiglio Rita Murgioni: si potrà visitare fino a domenica dalle 17 alle 20,30. Sabato e domenica anche la mattina dalle 9,30 alle 12,30.

