Il calendario dell’Estate è quasi pronto 

In attesa del cartellone con le iniziative dell’Estate monserratina per il mese di agosto, proseguono gli appuntamenti di “Cultura popolare 2023”, inserita nel calendario dell’estate paulese fino a settembre.

Domani ci sarà la rassegna di “Figli d'Arte Medas”: alle 21 alla Casa della Cultura andrà in scena lo spettacolo "Sas comares luvulesas e le onde gravitazionali". Poi, qualche giorno dopo, partiranno le altre iniziative dell’Estate monserratina: sabato, alle 21, ai Giardinetti in via del Redentore si ballerà con gli evergreen degli anni Ottanta grazie al gruppo MP4, che proporrà brani di genere pop, blues e rock. Poi toccherà al dj Sandro Murru che, reduce dal successo del 14 luglio, torna in città a ridosso del 10 agosto.

Previsti anche un concerto di Marco Carta e lo show di Sergio Cortés, sosia di Michael Jackson. Ma per sapere le date, occorre attendere la pubblicazione del cartellone.

