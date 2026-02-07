VaiOnline
L’appuntamento.
08 febbraio 2026 alle 00:12

Il calendario dei Carabinieri in sardo 

Sarà presentato domani il calendario storico dell’Arma dei Carabinieri del 2026. La cerimonia si terrà nella caserma “Enrico Zuddas”, in via Sonnino. L’edizione di quest’anno assume una particolare valenza identitaria per tutto il territorio isolano grazie alla traduzione in lingua sarda, curata dalla Fondazione “Giuseppe Siotto”. Alla manifestazione, in programma alle 16, saranno presenti il Comandante della legione Sardegna, Francesco Rizzo, autorità civili, religiose e militari. Per l’occasione verranno esposte, inoltre, alcune fotografie storiche. Ai presenti sarà così proposto un percorso visivo che affianca la narrazione del nuovo calendario, che mira a consolidare il legame storico tra l'Arma dei Carabinieri e le comunità locali, celebrando oltre due secoli di presenza sul territorio.

