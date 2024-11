Il calendario dei Carabinieri dedicato ai giovani 

«Dobbiamo dialogare con i giovani. Ascoltarli, utilizzando il loro linguaggio, e cercare di intercettare le necessità che hanno. Ogni momento dedicato a loro è speso bene». Parole del comandante provinciale dei Carabinieri, il generale Luigi Grasso, nel presentare il nuovo calendario storico dell’Arma dedicato quest’anno proprio ai giovani.

I dodici mesi, accompagnati dalle immagini di Marco Ledola, riprendono i racconti di un maresciallo di stazione, vedovo, al figlio: dialoghi in cui si parla, attraverso spunti del suo lavoro, delle problematiche e delle tematiche dei ragazzi. «Vengono così affrontati», ha sottolineato Grasso, «temi come il bullismo, il cyber bullismo, le dipendenze, la salvaguardia dell’ambiente, il rispetto per gli altri, l’inclusività e la solitudine sociale». E questo aspetto del dialogo con i giovani è uno degli elementi che il comandante provinciale sta trasmettendo ai propri militari: «Dobbiamo parlare con i cittadini il più possibile, riuscendo a raggiungerli anche prima che loro vengano in caserma», ha aggiunto Grasso. «I ragazzi sono una risorsa della società. E devo dire che si stanno avvicinando sempre più anche all’Arma, informandosi e chiedendo molte curiosità anche per futuri arruolamenti».

Il calendario ha una tiratura di un milione e 200 mila copie ed è disponibile in otto lingue. C’è anche quella in sardo. Presentati anche gli altri prodotti editoriali dell’Arma come l'agenda del carabiniere, il calendario da scrivania e quello da tavolo dedicato ai borghi italiani. «Presente anche la Sardegna con foto e informazioni su Posada», ha ricordato il comandante provinciale. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA