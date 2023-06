La primavera in Sardegna resta una chimera. La pioggia continua a cadere dal nord al sud dell’Isola e ieri è scattata un’altra allerta meteo per rischio idrogeologico. Non si segnalano danni gravi, tranne a Cagliari, dove un pino è crollato in viale Calamosca fortunatamente mentre non transitavano auto. A Sassari la pioggia ha interrotto la Cavalcata che comunque ha stregato i numerosi spettatori.

