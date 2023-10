Il caldo record affonda gli affari  

Metà ottobre, 30 gradi. Piumini, cappotti e stivali in vetrina mentre per strada tutti ancora in maglietta grazie a un clima da piena estate. Il cambiamento climatico costringe a ripensare molti settori e tra questi l’abbigliamento, già esposto agli effetti dei mutamenti socio-economici delle famiglie colpite dall’inflazione.

D’altra parte, a chi verrebbe voglia di provare stivali, maglioni e cappotti quando la colonnina di mercurio continua a salire? «Già il settore scontava un calo delle vendite del 20% a causa del minore potere di acquisto delle famiglie, adesso questa estate prolungata fa crollare gli affari oltre il -30%, mettendo ulteriormente in crisi i commercianti», dice Marco Medda, presidente provinciale di Confesercenti. Il concetto lo ribadisce Valeria Ledda, negozio di abbigliamento in via Manno: «Mai come in questo momento stiamo soffrendo per colpa di questo caldo che sta bloccando le vendite, soprattutto dei capispalla. Non si può continuare a vendere solo jeans e magliette perché così non reggiamo».

Il sistema

Inflazione (che ha raggiunto anche le due cifre) e caldo record sono solo due delle cause. «Sul calo delle vendite nei negozi pesa sempre il “vecchio” spostamento delle vendite sul web», sottolinea Giuseppe Scura, direttore provinciale di Confcommercio, «che aggiunto alla situazione del momento rischia di mandare gambe all’aria i commercianti meno strutturati», dice ancora. Non solo. C’è anche un altro problema: il settore dell’abbigliamento basa la sua strategia di vendita sul meccanismo degli ordini anticipati. I negozianti effettuano gli ordini per le collezioni invernali mesi prima dell’arrivo della stagione, anticipando i gusti e le preferenze dei clienti, spesso pagando in anticipo per garantirsi i prodotti desiderati. Questo sistema funziona quando la domanda segue le aspettative, ma diventa un problema quando fattori imprevedibili (come il caldo insolito di queste settimane) influiscono sul comportamento d’acquisto delle persone.

I saldi

In questo scenario, dunque, «che senso ha iniziare i saldi estivi la prima settimana di luglio, se la stagione va avanti ancora per quasi tre mesi?», domanda Marco Medda. «Il punto vero, poi, è che non ci sono più i saldi di una volta, oltre che le stagioni: per questo motivo Confesercenti da tempo chiede una rimodulazione dei saldi oltre che un piano del commercio», regionale, «per proteggere i negozianti dalla concorrenza sleale», aggiunge.

Per tirare avanti e superare il momento di difficoltà, ognuno si “arrangia” come può: Giorgia Poddesu, negozio in piazza Martiri, si affidai ai turisti. «In questa stagione sono gli unici ad acquistare i capispalla», dice. «Inoltre manteniamo una piccola parte del negozio riservata ai “saldi” fuori stagione che permettono di non lasciare invenduti quei capi estivi che ancora restano». Fuori dal coro Manuela Anedda, titolare di un negozio di abbigliamento per bambini in via Garibaldi: «Per fortuna cali di vendite non ne abbiamo registrato. A ottobre, su alcuni marchi, stiamo già facendo un nuovo riassortimento». ( ma. mad. )

