Il caldo non si ferma, allerta oggi e domani 

L’ondata di caldo che da giorni ha investito la Sardegna non si placa ancora soprattutto nel sud dell’Isola e il capoluogo dovrà fare ancora i conti con afa e temperature oltre la media: la Protezione civile ha prolungato l’allerta caldo per oggi e domani, con il bollino arancione per il rischio incendio nelle aree di campagna attorno alla città. Soltanto all’inizio della prossima settimana Caronte comincerà a indebolire il suo soffio bollente, riportando le temperature a un livello accettabile. Si spera che sia quasi alle spalle l’ondata di calore che a mercoledì ha fatto raggiungere i 44 gradi e mezzo nella zona di Pirri.

Ma soltanto mercoledì prossimo si potrà respirare un po’, quando l’anticiclone africano mollerà un po’ la presa sulla Sardegna e in particolare sul Cagliaritano.

