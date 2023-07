Il caldo non ferma  il festival del folklore, prima sfilata in centro  

Nemmeno il caldo ha scalfito il loro sorrisi e la loro gioia di essere arrivati finalmente in città per partecipare a Sciampitta, il festival internazionale del folklore organizzato dall’associazione Città di Quartu. I rappresentanti dei diversi gruppi stranieri, Ecuador, Portogallo, Perù e Grecia, hanno sfilato ieri per le vie della città per l’apertura della rassegna, con i loro costumi colorati e al ritmo delle danze e dei canti dei loro Paesi. La serata è stata aperta dalla messa dei Popoli in basilica, poi l’omaggio al Monumento ai Caduti e infine il corteo che da piazza Sant’Elena si è snodato fino alla piazza del mercato. È qui che si è tenuta la serata inaugurale con la partecipazione del gruppo folk Kellarios di Selargius, dei tamburini e trombettieri della Sartiglia, della cantante Lavinia Viscuso e ancora del gruppo folk Su Idanu.

Per Avelino Sousa del gruppo del Portogallo è un debutto assoluto: «Per noi è la prima volta in Sardegna», racconta. È una prima volta anche per la Grecia. «Mi piace molto la zona storica di Quartu e mi è piaciuta moltissimo la pizzetta sfoglia cagliaritana che ho assaggiato appena arrivata», dice Nicoletta Auramopoulou. Di casa è invece Patricio Noriega che con il suo Ecuador è stato a Sciampitta già cinque volte: «Ormai io sono sardo», sorride, «a me piacciono tanto i malloreddus. Da noi il piatto tipico è il liapingacho, un tortino di patate e salsiccia». Marco Condori e il suo Perù avevano già partecipato al festival nel 2018: «Mi piace soprattutto l’accoglienza che ci viene riservata ogni anno. La gente è molto ospitale».

