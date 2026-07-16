Il caldo leitmotiv degli allenamenti 

I 40 gradi registrati ieri ad Assemini, con il sole battente per tutta la durata degli allenamenti dei rossoblù, sono stati il leitmotiv del quarto giorno effettivo del raduno. Dopo corse ed esercizi, il Cagliari ha trovato refrigerio nelle bottigliette d’acqua ghiacciata. Presto dal caldo si passerà a temperature più fresche: mercoledì 22 luglio i rossoblù partiranno per Ponte di Legno, dove svolgeranno la seconda parte del ritiro fino al primo agosto, quando si trasferiranno a Berlino: domenica 2 alle 14 c’è la sfida con l’Union Berlin. Sono in vendita i biglietti.

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