VaiOnline
Qui Assemini.
17 luglio 2026 alle 00:29

Il caldo leitmotiv degli allenamenti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

I 40 gradi registrati ieri ad Assemini, con il sole battente per tutta la durata degli allenamenti dei rossoblù, sono stati il leitmotiv del quarto giorno effettivo del raduno. Dopo corse ed esercizi, il Cagliari ha trovato refrigerio nelle bottigliette d’acqua ghiacciata. Presto dal caldo si passerà a temperature più fresche: mercoledì 22 luglio i rossoblù partiranno per Ponte di Legno, dove svolgeranno la seconda parte del ritiro fino al primo agosto, quando si trasferiranno a Berlino: domenica 2 alle 14 c’è la sfida con l’Union Berlin. Sono in vendita i biglietti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza.

Caldo, la giungla dei cantieri

La Sardegna boccheggia: aspettando il venerdì nero, Ollastra tocca i 47 gradi 
l Artizzu, Marci
il dibattito

«Il Pnrr non può colmare il gap insulare»

L’audizione di Meloni alla Commissione parlamentare: «Serve valutare l’impatto» 
Alessandra Ragas
Camera

Legge elettorale, riecco la maggioranza

Archiviato il ko sulle preferenze: la legge passa con 217 sì. Ora tocca al Senato 
L’incontro

Grazia a Roggero, alta tensione tra Nordio e il Colle

Il Quirinale puntualizza: la facoltà solo al presidente 
La sentenza

Ponte Morandi, 12 anni a Castellucci

All’ex ad di Aspi la più dura delle 32 condanne. Salvini: chi sbaglia paga 