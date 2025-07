Il caldo frena l’avvio dei saldi 

Per i professionisti dei saldi, quelli che non temono l’afa di questi giorni, il primo round è positivo. La consueta fila davanti ai grandi marchi nel Largo e via Manno, né all’interno davanti ai camerini, infatti, non c’è. «Ottimi affari», dicono i cagliaritani che sfidano la calura in via Manno e via Garibaldi. «Poca gente, scelta veloce, taglie disponibili. Davvero veri affari: acquistando una camicia e due paia di scarpe ho risparmiato circa 80 euro», dice Melissa Ibba. «Con questa giornata caldissima, la fila non c’è da nessuna parte», afferma Martina Lai, titolare di Martina Boutique. «Va meglio la sera, anche grazie all’orario di chiusura allungato fino alle 22 in occasione di questa giornata inaugurale. Detto questo», dice ancora, «ogni anno i saldi sono una sorpresa. Vedremo come andranno stavolta», aggiunge.

La prima giornata di saldi estivi, insomma, non è un boom (ma la verità è che nessuno se lo aspettava) ma è comunque un successo, a sentire i negozianti e i cagliaritani. Nelle vie ad alta densità di negozi, via Manno, via Garibaldi, via Paoli, via Alghero, neppure il sole bollente (35 gradi in media per tutta la giornata) ferma il popolo dello shopping. Tante persone sono in giro già dalla mattina, non sono pochi quelli con le buste in mano. «Io ho acquistato t-shirt, sneackers e bermuda», dice Luigi Garau. «Ho comprato tutto spendendo circa 150 euro, forse sono riuscito a risparmiare quasi un centinaio di euro», aggiunge.

Ottimismo

È vero, dopo appena un giorno, è presto per fare un bilancio, ma su questi saldi tutti contano. «Di fronte alle ripetute vendite promozionali di molti commercianti, i saldi non sono più quelli di un tempo, siamo comunque abbastanza convinti che le persone non rinunceranno a fare acquisti, levandosi qualche sfizio», spiega Martina Lai. Il concetto lo ribadisce Carmine Castello, titolare dell’omonimo negozio di abbigliamento. «Non credo che i saldi abbiano più senso», dice, «ma è giusto comunque averli per offrire alle persone la possibilità di risparmiare un po’ di più. Detto questo, magari sarebbe più utile farli non nel periodo clou ma forse dopo l’estate, a settembre», aggiunge. Sarà l’entità degli sconti, che in molti casi arrivano già al 50%, fatto sta che gente in giro ce n’è tanta e non sono pochi quelli che approfittano dei saldi per fare un buon affare. «Noi stiamo acquistando dei regali per un compleanno che festeggeremo a settembre», spiega Dolores Testa, in vacanza da Bergamo. «Ci sono ottimi sconti, si possono fare buoni affari», aggiunge.

Gli acquisti

Per segnare la differenza rispetto alle vendite promozionali dei giorni scorsi, i negozi rilanciano con scritte in vetrina dove l’entità degli sconti è rimarcata a caratteri cubitali. In giro per la città è quindi tutto un fiorire di offerte e cartelli colorati per richiamare i clienti. E l’andirivieni è continuo. All’ora di cena, complice l’allungamento dell’orario di chiusura, è anche maggiore. Paradossalmente, a spingere gli acquisti scontati, scommettono alcuni commercianti, sarà anche questo clima torrido. E a sentire i cagliaritani forse non hanno torto. «Ho acquistato magliette, bermuda e un paio di sandali. Tra un paio di giorni comincerò le ferie e ho intenzione di trascorrerle con indosso solo con questi abiti», racconta Gennaro Fois. Luigi e Alessandro ribadiscono il concetto. Entrambi poco più che ventenni, sembrano due fotocopie: sneakers, ciuffo modellato con la spuma, occhiali a goccia, pantaloni corti e maglietta. In mano hanno diversi pacchetti, bottino di sconti accaparrati in un pomeriggio di scorribande tra le vetrine del centro. «Aspettiamo il primo giorno dei saldi come i ragazzini aspettano l’ultimo giorno di scuola».

