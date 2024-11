Il caldo fa crollare il prezzo del gas  

Fa troppo caldo per la stagione autunnale. E le previsioni di un clima mite e secco ancora per settimane, unite all'ottimismo sui flussi di transito, spingono verso il basso in Europa le quotazioni del gas, scivolato fino a 38,3 euro al megawattora e segnando i minimi da un mese.

Diverso l'andamento del prezzo del petrolio che ha fatto registrare una vera e propria impennata nelle ultime ore, con il brent che ha puntato i 75 dollari e il wti che a New York ha superato i 70 dollari. Risultato questo delle rinnovate tensioni in Medioriente, con l'Iran che ha promesso ad Israele una risposta «brutale» agli attacchi della scorsa settimana.

Gli stoccaggi

Le condizioni climatiche attuali, che hanno innescato disastrose alluvioni come quella che ha colpito la regione di Valencia, porteranno probabilmente a una riduzione della domanda di riscaldamento. Questo ha contribuito a preservare le scorte di gas naturale con gli stoccaggi che in Italia sono al 98,5%. Comunque, è l’intero Vecchio Continente a beneficiare di scorte ben oltre la media quinquennale della stagione. L’Europa può sorridere anche per i flussi di transito. Le compagnie di Ungheria e Slovacchia sarebbero vicine ad un accordo con l'Azerbaigian per mantenere le forniture una volta che l'intesa di transito Russia-Ucraina scadrà alla fine dell'anno. L’accordo a cui si sta lavorando prevede 12-14 miliardi di metri cubi di gas all'anno e sarebbe utilizzata la stessa rete del gas russo attraverso l'Ucraina verso l'Unione Europea.

La Commissione europea

La Commissione europea ha dato rassicurazioni. Peraltro Slovacchia e Austria sono tra i Paesi europei che continuano a importare le forniture russe tramite gasdotto. Secondo Bloomberg Intelligence, anche altri grandi acquirenti di gas in Asia, come la Cina e il Giappone, sono destinati a registrare una domanda debole. Questo che potrebbe trascinare i prezzi dell'Lng, il gas naturale liquefatto, anche al di sotto dei livelli attuali. Il mercato petrolifero invece ha all'orizzonte una serie di eventi chiave che potrebbero avere un impatto sui prezzi, dalle elezioni negli Stati Uniti e alla riunione del comitato del partito comunista cinese la prossima settimana, fino all'incombente decisione dell'Opec che potrebbe iniziare a rilanciare gradualmente la produzione, a partire dal prossimo mese di dicembre.

