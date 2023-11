Il caldo congela lo shopping 

Primi di novembre, 25 gradi. Piumini in vetrina e, per strada, tanta gente ancora in maglietta. Il caldo anomalo scompiglia gli acquisti per l’inverno e lo shopping va in crisi. Il cambiamento climatico costringe a ripensare molti settori e tra questi il commercio cittadino, già esposto agli effetti dei mutamenti socio-economici delle famiglie. Non bastava l’inflazione ora ci si mette il meteo: al momento tra i commercianti di Tortolì si registra un calo delle vendite stimato tra il 30 e il 40 per cento.

Vendite congelate

I maglioni sono una rarità e forse riappariranno solo nelle prossime settimane. Sempre che le temperature calino. La stagione nopn è mai cominciata. Alcuni hanno capi invernali in vetrina, altri neppure li espongono. «Il gran caldo - conferma Donatella Serra, dal negozio La Pelle - non fa partire le vendite. Il cliente è disorientato e cerca ancora abiti leggeri e sandali e spesso, non trovando l’articolo, rimanda gli acquisti aspettando il black friday e i saldi».

Ma è un film già visto, con le stagioni che non danno più punti di riferimento esatti. «Lo stesso - aggiunge Serra - è avvenuto in primavera, con l’estate che è arrivata troppo tardi creando disagi a tutto il nostro settore». In altri tempi, in questo periodo dell’anno, si guardavano le vetrine per comprarsi un giubbotto e l’abbigliamento autunnale. Ma con la colonnina di mercurio che sfiora i 30 gradi si preferiscono altri capi già nel cassetto. Per i commercianti gli affari latitano. «Il clima non aiuta e ogni anno l’estate - dice Roberto Chiai di Viceversa - si intrufola nell’autunno creando non poche conseguenze, tra cui perdita di fatturato. È un dato di fatto: l’estate è sempre più lunga e va pianificata con attenzione».

Profondo rosso

Il territorio è nella morsa di caldo e siccità. La stagione estiva è finita da parecchio dal punto di vista della proposta commerciale, ma quella meteorologica sta mettendo una volta di più in ginocchio i negozi. «Il consumatore finale - ammette Gianfranco Cucca, titolare della boutique Cucca abbigliamento - rimanda l’acquisto del prodotto. Il caldo anomalo crea problemi perché le collezioni autunno-inverno vengono realizzate con materiali e pesi che non sono consoni alle alte temperature che si registrano in questi giorni».

L’autunno è cominciato quaranta giorni fa, eppure c’è chi ancora vende costumi da bagno. «Fino a giovedì - dice Valentina Argiolas dal suo negozio Valentina intimo - ho venduto costumi da mare ai turisti. Ora aspettiamo il freddo, perché il cliente acquista quando ha bisogno dell’articolo. Le temperature incidono sulle vendite e il nostro settore, tra clima anomalo e programmazione dei saldi da rivedere, è molto in crisi».

RIPRODUZIONE RISERVATA