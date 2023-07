«Il caldo ci ha messo in ginocchio» 

Il caldo torrido dei giorni scorsi, con punte di 48 gradi, ha bruciato vigneti e coltivazioni in tutto il Parteolla e sottoposto a grave stress gli animali nelle aziende zootecniche. Tanto da indurre i Comuni di Serdiana e Donori a dichiarare lo stato di calamità naturale per consentire ai produttori di ottenere gli indennizzi previsti dalla legge. Strada che seguiranno a breve anche Dolianova e Soleminis dove sono numerose le segnalazioni di agricoltori e allevatori per i danni subiti.

I Comuni

Invitano chi non lo avesse ancora fatto a completare le pratiche attraverso il sito dell’Argea. Particolarmente critica la situazione del comparto vitivinicolo: il caldo anomalo e prolungato dei giorni scorsi ha compromesso interi raccolti. «Ci sono vitigni molto sensibili come il vermentino: la pianta oltre una certa temperatura non va avanti, anche dando acqua non si riesce ad riequilibrare il ciclo produttivo –spiega Francesco Deledda, agronomo delle Cantine Argiolas di Serdiana – diverso è per il cannonau o il carignano che invece riescono a tollerare il caldo estremo».

Il problema

L’assenza di una rete irrigua nel territorio sta rendendo ancora più complicata la situazione. La Regione ha recentemente stanziato 8 milioni di euro per la realizzazione della condotta che servirà la piana di Sibiola. Ma serviranno ancora mesi per vederla in funzione. «Purtroppo molte delle nostre produzioni sono compromesse – spiega Sandro Murgia presidente delle Cantine di Dolianova – questa è una stagione maledetta: ad aprile c’è stata una violenta grandinata ora il caldo estremo». La palla passa alla Regione: l’assessora all’Agricoltura Valeria Satta ha effettuato ieri un sopralluogo in alcune zone del Parteolla per verificare i danni provocati dall’ondata di calore.

RIPRODUZIONE RISERVATA