Il caldo agosto degli scrittori sardi: da Pulixi a Niffoi 

La calda estate degli scrittori sardi. Da sempre il mercato editoriale ci ha abituati a una pausa agostana per riprendere le pubblicazioni a settembre. Quest’anno invece non ci sarà alcuna tregua come dimostra la scaletta di uscite che vede subito protagonisti quattro scrittori isolani particolarmente amati e attesi dal pubblico: tornano infatti in libreria il super prolifico Piergiorgio Pulixi (il 26 agosto), il già Premio Campiello Salvatore Niffoi (sempre il 26 agosto), il 20 agosto il noto giornalista Giacomo Mameli e il 9 settembre il cavallino rampante del noir italiano Lorenzo Scano.

Giallo in Ogliastra

Pulixi firma per Rizzoli “L’uomo dagli occhi tristi” (400 pagine, 18 euro) e proverà a bissare il successo de “La donna del pozzo” (Feltrinelli) che lo portò per una settimana in vetta alla classifica dei romanzi più venduti nel nostro Paese. Ci tenta con un tema attuale: quello della transizione energetica e dell’assalto eolico. Recita la quarta di copertina: «Un lago circondato da montagne e fitti boschi, tutto è apparentemente immobile in quel paradiso remoto dell’Ogliastra. Quando però il corpo senza vita di un ragazzo travestito da donna viene ritrovato a bordo di un motoscafo l’incantesimo è rotto. Sul posto vengono mandate le ispettrici Mara Rais ed Eva Croce, con un ordine preciso del procuratore generale: chiudere il caso senza clamore, prima che lo scandalo travolga il fragile equilibrio politico dell’isola. Al centro dell’inchiesta c’è infatti Daniele Enna, consigliere regionale e volto emergente della transizione ecologica sarda».

Ritorno a Corunas

Salvatore Niffoi scrive il suo terzo romanzo per La Nave di Teseo di Elisabetta Sgarbi. Si intitola “L’amica delle lucertole” (144 pagine, 17 euro) e racconta la storia di Remedia, vent’anni, bella “come una statua di marmo rosa”, intelligente e intraprendente, decide di tornare dopo molti anni al paese natale, Corunas, in un entroterra sardo dai contorni fiabeschi quanto sinistri. La ragazza è decisa a scoprire a tutti i costi la verità sulla madre Celestina e sulle proprie origini. Il padre, in punto di morte, ha confessato alla figlia che la donna è morta suicida, e che lei, con tutta probabilità, è figlia del pittore spagnolo Menelau. A Corunas, Remedia, ritrova anche Milzino, figlio di Menelau e da sempre innamorato di lei. E qui ovviamente la trama si infittisce.

Da Cagliari a Milano

Si sposta a Milano (dove vive da anni) la nuova narrazione di Lorenzo Scano che per Sem sigla “Fuori orario” (288 pagine, 18 euro). Il protagonista è Roberto Randazzo, alle spalle un passato rovinoso, milita tra i ranghi della Milano Metro Security e si aggira come un animale ferito tra habitué che marciscono al bancone di locali di terz’ordine, senzatetto dimenticati e baby gang fuori controllo. Poi succede qualcosa. Una vecchia conoscenza propone a Roberto di organizzare il colpo che gli può cambiare la vita. Ma così non sarà. Quando tutto sembra franare, ecco l’incontro con Talia – donna ebrea, raffinata, colta e ricca. Lei lo assolda per fare da guardia del corpo a suo nipote e... Il resto sarà da scoprire.

Tra Caracas e Orgosolo

Giacomo Mameli torna tra gli scaffali con “Pedrito - Lamette a Caracas, fiori a Orgosolo” per il Maestrale, 208 pagine, 16 euro. Una storia con un doppio binario quello delle vite dei fratelli Demontis. Da un parte Perdu che diventa Pedrito in Venezuela dove arriva nel 1958, durante il governo del generale Pérez Jiménez. Dal sabateri che era già in paese si fa zapatero: provetto calzolaio nella fabbrica di scarpe del siciliano Mormino. Sono anni di emigrazione e di boom economico ma pure tempi di pesante dittatura, si vive nel terrore, una lametta basta a scannare i dissidenti. Pedrito viene arrestato in una notte di coprifuoco, deve essere fucilato con altri ribelli, ma... In quegli anni anche il fratello Lillino, in Sardegna, ha subito la minaccia dei fucili: imbracciati dai banditi che rapiscono Davide Capra, l’ingegnere presso la cui ditta Lillino fa l’operaio nei lavori della Statale Orientale Sarda. La vicenda del sequestro Capra avrà un esito drammatico, con un lungo strascico di misteri. (f. a.)

