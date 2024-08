Il calcio unisce nel nome di Roby 

Roberto Dore vive ancora nel cuore dei nuoresi. Per il memorial dedicato al giovane calciatore scomparso prematuramente in programma a settembre settembre è conto alla rovescia. Saranno oltre 20 le squadre a scendere in campo con l'associazione Roby nel cuore, in accordo con la polisportiva Puri e Forti, per ricordare il suo grande cuore, l’amore per il calcio e il suo altruismo. Quest'anno è il quinto memorial e le partite avranno una marcia in più con Speedy sport onlus, nata per l’inclusione dei diversamente abili. «Attraverso il calcio vogliamo lanciare un ulteriore messaggio importante - dice Giacomo Dore, il padre del ragazzo - contro i pregiudizi a favore di una società più giusta e aperta alle persone che presentano delle difficoltà. Questa giornata vedrà protagonisti i ragazzi di Speedy e un gruppo di amici di Roberto. Quest'anno la raccolta fondi andrà all'Associazione diocesana Insieme».

Il programma

Alle 9 si apre con la partita dell'inclusione tra i ragazzi della Speedy sport che giocheranno con una squadra mista degli amici di Roberto e ex Puri e forti. È la bellezza dell’inclusione, dove per la prima volta al torneo "Roberto Dore" giocheranno squadre composte da ragazzi con e senza disabilità. Il calcio di inizio verrà dato da Stefania Calvisi, una donna nuorese che combatte da diverso tempo con la sclerosi. Il torneo si concluderà la sera intorno alle 18.30 con le premiazioni». Il programma proseguirà il 13, 14 e 15 con una seconda fase insieme alle categorie dei piccoli atleti. Il memorial quest'anno si disputerà in due tranche: «Il 6 è la giornata dedicata ai numero 1 - prosegue Dore -. Uno stage curato dal Genoa calcio in collaborazione con la Puri e Forti. Il 7 e 8 settembre in campo 12 squadre della categoria under 15 provenienti da tutta l’Isola per il quinto memorial Roberto Dore. Il 13 toccherà agli under 17 con 6 squadre. Il 14 e il 15 sarà la volta dei piccoli calciatori delle categorie pulcini ed esordienti. Il tutto nel campo della Solitudine, dedicato a Roberto».

Solidarietà

Sarà possibile richiedere le nuove maglie dell'associazione Roby nel cuore in uno stand allestito per tutti i giorni del memorial. L'associazione, nata il 2 gennaio 2019 su iniziativa della famiglia e degli amici per ricordare Roberto Dore (stroncato da un male incurabile il 9 ottobre 2017 a soli 16 anni) continua a impegnarsi all'insegna dell'amore e della solidarietà. Il fine dell'associazione è quello di raccogliere fondi da destinare a chi ha bisogno, affiancando eventi culturali e sportivi.