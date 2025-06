Il calcio torna in città, a luglio le selezioni 

Riparte ufficialmente il calcio a Quartucciu. La squadra è stata rifondata a marzo dopo 17 anni di assenza. La Società Sportiva Quartucciu Calcio ricomincia dalla Terza Categoria e ha programmato due open day: uno il 3 e l’altro il 10 luglio, entrambi di giovedì sera alle 19.30 nel campo de Le Serre. Saranno dedicati ai nati tra il 1988 e il 2008. Poi, ad agosto ci sarà la preparazione in vista dell’inizio del campionato.

«Stiamo già avendo un ottimo riscontro da parte di tutti coloro che vogliono giocare a calcio qui a Quartucciu, senza essere costretti ad andare a Cagliari o nel resto dell'hinterland», dice Simone Piras, presidente e allenatore della squadra, «la gente qui è felice di vedere di nuovo in attività la squadra di calcio del proprio paese». Il campo de Le Serre, verrà riqualificato e perciò nel mentre la squadra giocherà probabilmente in quello del Vecchio Borgo Sant'Elia, «sperando di poter tornare a Quartucciu i primi mesi del prossimo anno, come ci è stato prospettato», dice Piras. Con lui in società ci sono Stefano Corona, vicepresidente, e Stefano Liori, dirigente e tesoriere. Piras aggiunge: «L'anno prossimo contiamo di fare la scuola calcio. Abbiamo già qualche sponsor, ma ci serve ulteriore sostegno dal territorio e dal Comune».

