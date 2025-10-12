Il calcio secondo Deiola «I social? Chi se ne frega» 

I ntanto, gioca. A dispetto della passione per lo straniero, di chi pensa di essere a Barcellona e vedere “quel” calcio, dei brontolii che stanno lentamente facendo spazio al rispetto. Macina l’erba, ara i campi di mezza Italia, corre, corre, senza fermarsi mai. Tutto questo è l’Alessandro Deiola pubblico. Quello che paghi per vederlo alla Unipol Domus, quartiere di Sant’Elia, la sua seconda – forse prima – casa. C’è anche la versione che sanno vedere gli osservatori più attenti, il centrocampista “di rottura”, che taglia in due le linee di passaggio degli avversari, che si infila nei corridoi giusti quando si riparte, o magari che sa fare il fallo migliore per non venire travolti in contropiede. Poi c’è il Deiola che vedono i venti, venticinque compagni di squadra, un uomo-faro, quello che spiega la Cagliari da vivere a chi arriva da fuori, il fratello maggiore che ti dice cosa non fare col telefono, che faccia mostrare in pubblico e come gestirsi dentro il gruppo. Un senatore, in un parlamento – quello rossoblù – pieno di ragazzi, di stranieri, tutti assetati di fama e gol, «una famiglia», la chiama lui, che sta facendo divertire i tifosi sardi. Deiola sa anche andare a testa alta, davanti alle critiche – più moda che opinione – che lo hanno accompagnato negli ultimi anni: voi parlate, intanto io sono lì, in campo, magari con la fascia al braccio. Un ruolo dopo l’altro. «Questa maglia è magica, ogni volta che la indosso è un’emozione forte».

Ma non è che lo stanno trasformando in difensore?

«Cerco di adattarmi alle esigenze della squadra, basta essere in campo. Il difensore? Il ruolo me lo porto dietro da quando ero nelle giovanili, in emergenza può essere sfruttata questa mia capacità. Magari ragiono da centrocampista in alcuni casi, però guardo anche i compagni di reparto e mi faccio trovare pronto, anche con Ranieri è capitato un paio di volte».

Che stagione sembra? Lei ci mette poco a capire che aria tira…

«C’è un’energia positiva, molta consapevolezza, è un’ottima squadra. Lavoriamo duramente, il campionato è complesso e ogni partita ti mette in difficoltà, ma il lavoro quotidiano ci fa dare il meglio senza tralasciare i dettagli. Portiamo in campo l’entusiasmo che si respira al centro sportivo».

Ogni allenatore, a dispetto di critiche gratuite, riparte da Deiola.

«Come ho sempre detto, io cerco di allenarmi e di dare il massimo, migliorandomi, facendo il mio lavoro con coscienza. Cerco di dare il cento per cento, ogni giorno. Sono a disposizione, sempre per il bene di questa squadra. E sinceramente sono contento che gli allenatori percepiscano quanto sia importante per me questa maglia, questo gruppo».

Cosa è cambiato dal Pisacane giocatore a quello di oggi?

«Cambia solo il ruolo, ma l’entusiasmo che cerca di trasmettere è sempre quello. Ho giocato con lui per sei anni, abbiamo condiviso molto, ma vi assicuro che si è preparato tanto, anche se ha poca esperienza non tralascia alcun dettaglio. Ha giocato a Cagliari, conosce l’ambiente, è l’uomo giusto».

È importante, per voi calciatori, che un allenatore abbia giocato a vostro livello? Assume più importanza per il suo passato?

«No, ogni allenatore fa storia a sé, non importa se ha giocato o no. Dipende dalla persona che hai davanti, dalle sue idee, dal modo di trasmetterle. Certo, è un ex compagno e questo alla fine ha il suo peso».

Deiola è un leader o semplicemente uno che ha esperienza?

«Io mi metto a disposizione, insieme a quelli che hanno più anni, dentro e fuori dal campo. Dobbiamo essere attenti a qualsiasi cosa che facciamo, siamo una famiglia, viviamo insieme, chiunque abbia bisogno noi ci siamo, io per primo. All’interno del gruppo è importante il nostro ruolo, lo ammetto. E quello di quest’anno è un bel gruppo. Tutti dentro al cento per cento, tutti nel progetto».

Rileggendo la sua carriera, qual è stato il passaggio migliore? O sarà sempre il prossimo?

«Sicuramente, oltre quello che verrà perché speri che vada sempre meglio, i passaggi più importanti sono anche quelli negativi. Perché devi avere la forza di uscirne. Lì puoi fare il salto di qualità. Dai prestiti alla retrocessione, dall’esordio al primo gol. Da bambino sognavo di diventare un calciatore del Cagliari, può bastare?».

Indossare la maglia, quella maglia: un gesto che ormai è abitudine o c’è sempre una strana, particolare emozione?

«Non è mai abitudine, mai, ogni giorno è un’emozione, un’esperienza diversa, ripenso al sogno che si avvera, sempre. Io onoro la maglia».

Cosa le fa paura?

«Oggi nulla. Affronto tutto di petto, dalle difficoltà alle cose belle, bisogna stare sempre con la testa sulle spalle. Nulla da temere, mi ritengo molto fortunato».

Il consiglio a un compagno più giovane: è indispensabile, viene richiesto o magari si rischia di essere troppo invadenti?

«È normale che all’interno del nostro lavoro ci si rapporti, si cerchi di prendere spunto dai giocatori che hanno maggiore esperienza come me, Pavo, Lupo e Zappa. Anche sui movimenti. Confrontarsi è sempre utile, accade anche da noi».

I social: che tipo di rapporto c’è? I più giovani sono diventati schiavi delle valutazioni?

«Fino a un paio d’anni fa era una cosa che mi faceva soffrire tanto, ci davo veramente molto peso. Poi ho iniziato a bilanciare la cosa, non mi interessa più, chi se ne frega, nel calcio un giorno va male e un giorno benissimo, è una bilancia che va su e giù. Meglio lasciar perdere. Certe critiche possono destabilizzarti tanto, devi circondarti di persone che ti diano cariche positive e pensare ad altro».

Cosa le dice la gente in giro quando la incontra?

«Chiede foto, autografi, come è normale. C’è anche chi cerca di sapere come funziona, si informa della squadra. I ragazzi mi chiedono consigli su come si diventa giocatori. L’importante è che l’approccio sia nel modo giusto, nel massimo rispetto».

L’altro giorno l’ennesima amichevole con la Primavera, ne ha viste tante di Primavere, di questa su chi possiamo scommettere?

«Non rispondo, è una scelta che lascio prendere alla società, dove c’è tanta gente preparata».

Chi è il Deiola del calcio internazionale?

«È Deiola, me stesso, ognuno ha caratteristiche diverse, magari a volte ho preso spunto da qualcuno ma è tutto fatto in casa».

Un messaggio ai tifosi.

«Continuate a starci vicino con questo entusiasmo, non vediamo l’ora di tornare in campo».

Un calciatore di Serie A è: un ragazzo fortunato, uno che lavora tanto o solo uno come tanti?

«Mi sento fortunato, ma voglio specificare: facciamo un lavoro divertente, ma per arrivare a un certo livello intervengono tante dinamiche per diventare un professionista. La costanza, tanta applicazione, tanta fatica. Molta testa e sacrifici».

Il tempo libero.

«La maggior parte del tempo la passo con mia moglie e le bambine, adoro stare con loro, il fine settimana non ci sei e la mattina loro sono fuori, quindi mi piace stare con loro, anche per le semplici commissioni. Passioni? Tennis, padel, nient’altro». E il Cagliari, of course.

