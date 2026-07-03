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L’iniziativa.
04 luglio 2026 alle 00:34

Il calcio sardo celebra i trionfi dell’ultima stagione 

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Il “Gran Galà” del calcio sardo ha messo in vetrina tutti i grandi protagonisti della stagione calcistica isolana. Nella sala convegni dell’hotel “L’Anfora”, a Tramatza, la festa organizzata dal Comitato Regionale Sardegna della Figc ha visto le premiazioni della stagione 2025/2026. Circa un centinaio le società premiate per i successi nei campionati e nelle coppe regionali, dalle categorie maggiori, fino ai tornei giovanili e di futsal, Coppa Disciplina e Progetto di Valorizzazione dei giovani calciatori.

I successi

A fare gli onori di casa, nella serata presentata da Valentina Caruso ed Enrico Pilia, il presidente Gianni Cadoni, accompagnato dai massimi dirigenti sportivi federali regionali. «Una giornata di festa», commenta Cadoni. «Celebriamo non solo le formazioni vincitrici ma anche le 500 società che fanno parte del nostro movimento calcistico regionale. I miei complimenti a tutti per questo straordinario risultato». Ospite d’eccezione Bruno Perra, presidente del Coni: «Sono felice di essere qui», afferma. «Ringrazio il presidente Cadoni, il consiglio, società e dirigenti per i sacrifici che fanno, con passione ed entusiasmo».

A introdurre la cerimonia un video celebrativo con tutta la lunga e densa attività annuale. Le premiazioni sono partite dall’Ossese, vittoriosa in Eccellenza che ha ricevuto la coppa e un’opera realizzata a mano da Alice Ruggeri, e l’Iglesias (Coppa Disciplina). A seguire, dalla Promozione in giù, partendo da Terralba e Alghero, prime nei due gironi, passando per Prima, Seconda e Terza Categoria, Eccellenza Femminile, i tornei giovanili maschili e femminili, il calcio a 5 e la Coppa Disciplina.

I riconoscimenti

A metà serata assegnate le “Benemerenze Regionali”. A partire da Franco Frenda, punto di riferimento della giustizia sportiva, passando per il dottor Giorgio Demuro, medico sportivo, Costanzo Chessa, punto di riferimento dell’Uragano Pirri e dal 1959 sui campi, fino ad Angelo Loi, tra i fondatori della Johannes, che vanta la prima panchina nel 1966 (alla guida dei Vigili Urbani). In ricordo di Claudio Deiana, arbitro venuto a mancare prematuramente, i premi ai migliori fischietti. Il miglior direttore di gara è stato Gabriele Sari, della sezione di Alghero, mentre tra gli assistenti premiati Samuel Fronteddu, di Nuoro, e Alessandro Scanu, Oristano. Per il calcio a 5 miglior arbitro Andrea Sechi.

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